見一陌生男僅穿內褲躺床上 女網友前夫行兇動機曝光

高雄市苓雅區林森二路凶殺命案，警方今天下午逮捕涉案的何姓男子，查出他因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥室，醋勁大發，臨時起意在屋內拿雙刀，封喉刺殺吳致死。

據了解，何姓男子（34歲）離婚4個月，搬出林森二路前妻住處後，仍持有前妻住處備用鑰匙，才得以進出前妻住處。

根據監錄影像畫面，昨天上午9點47分，何姓男子到前妻家，當時前妻已帶小孩上學後去上班。他開鎖一進入屋內，發現前妻姚姓女子的網友吳姓男子（37歲）光著上身，僅穿內褲躺在臥室床上，質問吳是誰，怎麼會在前妻家，吳驚醒後，因雙方互不相識起口角。

何姓男子醋勁大發，到廚房拿出2把水果刀，涉嫌殺向吳的頸部封喉，吳鮮血直流，閃躲到浴室，但何仍繼續追殺吳，連刺吳上身等處10多刀，吳失血過多斃命，趕緊反鎖屋門，在屋內清理滿地鮮血。這時姚女曾回家，因打不開家門，以為吳姓男子熟睡便又回去上班。

何涉嫌行兇後，聽見有開門聲，噤聲不語，直到前妻離去，稍清理客廳血跡，在昨天上午10點48分便換過衣服、將凶刀放進背包，匆匆帶刀離去。

何騎機車逃向高雄市路竹火車站，將凶刀擱在機車置物箱，改搭火車回台鐵鼓山車站，因自己在電梯維修公司上班，昨晚便穿著工作服，選擇藏匿鼓山車站電梯維修間。