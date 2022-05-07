聽新聞
test
0:00 / 0:00
見一陌生男僅穿內褲躺床上 女網友前夫行兇動機曝光
高雄市苓雅區林森二路凶殺命案，警方今天下午逮捕涉案的何姓男子，查出他因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥室，醋勁大發，臨時起意在屋內拿雙刀，封喉刺殺吳致死。
據了解，何姓男子（34歲）離婚4個月，搬出林森二路前妻住處後，仍持有前妻住處備用鑰匙，才得以進出前妻住處。
根據監錄影像畫面，昨天上午9點47分，何姓男子到前妻家，當時前妻已帶小孩上學後去上班。他開鎖一進入屋內，發現前妻姚姓女子的網友吳姓男子（37歲）光著上身，僅穿內褲躺在臥室床上，質問吳是誰，怎麼會在前妻家，吳驚醒後，因雙方互不相識起口角。
何姓男子醋勁大發，到廚房拿出2把水果刀，涉嫌殺向吳的頸部封喉，吳鮮血直流，閃躲到浴室，但何仍繼續追殺吳，連刺吳上身等處10多刀，吳失血過多斃命，趕緊反鎖屋門，在屋內清理滿地鮮血。這時姚女曾回家，因打不開家門，以為吳姓男子熟睡便又回去上班。
何涉嫌行兇後，聽見有開門聲，噤聲不語，直到前妻離去，稍清理客廳血跡，在昨天上午10點48分便換過衣服、將凶刀放進背包，匆匆帶刀離去。
何騎機車逃向高雄市路竹火車站，將凶刀擱在機車置物箱，改搭火車回台鐵鼓山車站，因自己在電梯維修公司上班，昨晚便穿著工作服，選擇藏匿鼓山車站電梯維修間。
警方在案發後見大樓監錄畫面，鎖定何追查行蹤，昨晚在路竹車站找到他的機車，調閱車站監錄系統，發覺何改搭火車南下到鼓山車站，員警遍尋鼓山車站，正遇他從電梯間出來，警方立即攔捕他，他自知難逃，便坦承見到只穿內褲的陌生男人在臥室，一時怒氣上升才持刀殺人。全案由警方依殺人罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言