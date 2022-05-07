快訊

國內疫情藏黑數？ 2理由讓陳時中認了：未來有一半確診者沒被驗出

北市專責病床估12日全滿 柯文哲宣布新制：確診者先待在家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見一陌生男僅穿內褲躺床上 女網友前夫行兇動機曝光

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區林森二路凶殺命案，警方今天下午逮捕涉案的何姓男子，查出他因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥室，醋勁大發，臨時起意在屋內拿雙刀，封喉刺殺吳致死。

據了解，何姓男子（34歲）離婚4個月，搬出林森二路前妻住處後，仍持有前妻住處備用鑰匙，才得以進出前妻住處。

根據監錄影像畫面，昨天上午9點47分，何姓男子到前妻家，當時前妻已帶小孩上學後去上班。他開鎖一進入屋內，發現前妻姚姓女子的網友吳姓男子（37歲）光著上身，僅穿內褲躺在臥室床上，質問吳是誰，怎麼會在前妻家，吳驚醒後，因雙方互不相識起口角。

何姓男子醋勁大發，到廚房拿出2把水果刀，涉嫌殺向吳的頸部封喉，吳鮮血直流，閃躲到浴室，但何仍繼續追殺吳，連刺吳上身等處10多刀，吳失血過多斃命，趕緊反鎖屋門，在屋內清理滿地鮮血。這時姚女曾回家，因打不開家門，以為吳姓男子熟睡便又回去上班。

何涉嫌行兇後，聽見有開門聲，噤聲不語，直到前妻離去，稍清理客廳血跡，在昨天上午10點48分便換過衣服、將凶刀放進背包，匆匆帶刀離去。

何騎機車逃向高雄市路竹火車站，將凶刀擱在機車置物箱，改搭火車回台鐵鼓山車站，因自己在電梯維修公司上班，昨晚便穿著工作服，選擇藏匿鼓山車站電梯維修間。

警方在案發後見大樓監錄畫面，鎖定何追查行蹤，昨晚在路竹車站找到他的機車，調閱車站監錄系統，發覺何改搭火車南下到鼓山車站，員警遍尋鼓山車站，正遇他從電梯間出來，警方立即攔捕他，他自知難逃，便坦承見到只穿內褲的陌生男人在臥室，一時怒氣上升才持刀殺人。全案由警方依殺人罪嫌移送法辦。

何姓男子（中）涉嫌殺害南下找前妻的吳姓男子落網。記者林保光／攝影
何姓男子（中）涉嫌殺害南下找前妻的吳姓男子落網。記者林保光／攝影

殺人 高雄市

延伸閱讀

影／高市開辦小兒快篩陽性特別門診 家長著急等待

高市導入AI抓工廠濫排 今年查獲3起共罰130.5萬

米糕店電梯卡頭致人於死 高市工務局勒令停用並開罰

米糕店剛開門...卻見送貨婦遭送餐小電梯夾頭 當場死亡

相關新聞

大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機

黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路...

男子南下高雄卻身中多刀慘死 女網友前夫落網坦承行兇

高雄市苓雅區林森二路兇殺命案，吳姓男子南下會姚姓女網友遇害，警方自監錄系統畫面，發現姚女前夫何姓男子曾出入姚女住處，凶嫌指向何姓男子，今天下午1點左右，警方高雄市鼓山區台鐵鼓山車站，逮捕何姓男子，正偵查何男涉嫌殺人的動機。

宜蘭監獄22人確診恐再增加 母親節避免懇親改視訊

宜蘭監獄共有22人確診，除了19名受刑人外，還有3名隨同母親入監接受照顧的幼童也確診，年紀最小才10個月。染疫幼童由母親...

前妻家見內褲陌生男 高市凶殺案兇嫌動機出爐

高雄市苓雅區林森二路凶殺命案，警方今天下午逮捕涉案的何姓男子，查出他因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥...

竹縣湖口柑仔店老夫婦省吃儉用 攢300萬元捐助消防救人

新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」近半世紀，因平時常聽到救護車急駛而過的鳴笛聲，興起捐救護車助人的念頭。兩...

直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告

高雄市前市長韓國瑜退出政壇，但仍傳出不少打著「韓粉」名義的爭議事件！挺韓直播主在網路直播，質疑「VB芮安美妝」執行長黃孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。