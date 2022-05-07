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6潛水客遭風浪帶離 澎湖岸巡運補途中救起

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖第7岸巡隊今天執行離島運補作業時，在鋤頭嶼附近救起6名遭湍急海流帶離而漂流的潛水客，其中1人疑似稍有體力不支，所幸都無大礙。

海委會金馬澎分署發布新聞指出，第7岸巡隊今天委託澎湖籍「幸福時光」客船執行澎湖望安等3離島運補作業時，在返航途中，於望安鋤頭嶼0.8浬處發現有6名潛水客（5男1女）在海中載浮載沉，經前往了解，發現這6人是在東吉嶼參加船潛活動時，遭湍急海流帶離而漂流。

由於海上風浪不佳，相關救援人員不敢大意，在中午順利將潛水客全數救起，並平安送回馬公。這6人並未受傷，僅其中1人體力稍不繼，岸巡在救起後給了必要的協助與休息，返航後也都逐漸恢復。

澎湖岸巡隊表示，澎湖海域今天風浪增強，民眾從事海邊或水上活動，要注意周遭環境，以免發生危險，岸巡執勤人員也隨時掌握港區或岸際狀況 ，以利在最短的時間展開救援或查緝不法等。

澎湖 馬公

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