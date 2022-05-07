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竹縣湖口柑仔店老夫婦省吃儉用 攢300萬元捐助消防救人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」近半世紀，因平時常聽到救護車急駛而過的鳴笛聲，興起捐救護車助人的念頭。兩夫妻平時省吃儉用，30年來存了300萬元，今天一口氣捐贈消防局第三大隊湖口分隊消防救災車、電動圓盤切割機、自動心肺復甦機與多功能生理監視器，謙虛表示要繼續存款助人。

黃火秀分享，自己早期家裡生活困苦沒飯吃，從小養成了省吃儉用的習慣，為了養家餬口，他以妻子徐梅蘭之名，1979年在湖口鄉中正路上開了一間梅蘭雜貨店。黃老先生30年來一點一滴存錢，連政府發放的老農津貼，他也捨不得花用，全部存起來。

談起為何想要捐助消防局？黃火秀說，存錢就想著有一天要拿出來幫助別人，也因為雜貨店就開在大馬路邊，時常聽到救護車急駛而過的聲響，興起想捐救護車來幫助更多人的念頭，他還特別拜託兒子去新竹縣政府消防局湖口分隊，表達想捐車的意願。

不過因為現在救護車連同配備所費不貲，需要350萬元，消防局建議可以改捐可以執行各種救災勤務的消防救災車，執行火災搶救需破門使用的電動圓盤切割機，執行失去意識需緊急壓胸的自動心肺復甦機及多功能生理監視器，黃老先生聽了也應允。

其中，多功能生理監視器小小一台就要價125萬元，結合了AED與螢幕監控生命跡象的多功能設備，消防局說，全新救助配備以及消防救災車都將成為湖口消防分隊的利器。局長孫福佑也向黃火秀夫妻表達最大敬意，並表示未來會好好珍惜、小心使用。

消防局今天舉辦贈車典禮，黃火秀、徐梅蘭與家人都到場見證，黃火秀還謙虛地說，自己人生的座右銘就是「助人為快樂之本，作惡為地獄之根」，未來還要繼續努力存款來助人。明天母親節，捐贈儀式現場也準備母親節蛋糕，向在場者獻上佳節祝福。

新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車給湖口消防分隊，今天開心坐上全新車輛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車給湖口消防分隊，今天開心坐上全新車輛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式，局長孫福佑（右1）致謝。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式，局長孫福佑（右1）致謝。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉老夫婦黃火秀、徐梅蘭經營「梅蘭商店」，2人省吃儉用捐贈救災車與多項救護救災設備給湖口消防分隊，今天舉辦捐贈儀式。圖／新竹縣消防局提供

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