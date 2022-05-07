聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告
高雄市前市長韓國瑜退出政壇，但仍傳出不少打著「韓粉」名義的爭議事件！挺韓直播主在網路直播，質疑「VB芮安美妝」執行長黃孟婷拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，黃今天下午在律師陪同下舉行記者會喊冤，強調已對外公開捐款明細，該直播主指控之事並非事實，將提告以還清白。
該挺韓直播主日前在臉書質疑VB芮安美妝執行長黃孟婷，去年底藉韓國瑜聯名簽名T恤做公益活動，但捐給慈善團體的金額明細不清，黃拿韓國瑜簽名上衣義賣善款捐款共53萬多，但黃不只一次對外指已捐了50多萬，被大家要求拿出明細，卻拿不出來。
該直播主質疑黃女有「蹭韓斂財」之嫌，並指黃女一再對外強調做了10年公益，更應說清楚講明白，若和公益團體查詢卻查不到捐款明細，難道外界的人不能提出質疑？
黃孟婷今天下午在律師陪同下舉行記者會，黃指出，今年1月已主動公布預計捐款的名單，並逐一完成捐款，並無對方所說有詐欺斂財一事，曾要求該直播主勿再對外發言指她藉公益捐款斂財，但對方仍在臉書和直播對她做出不實指控，將提出妨害名譽告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言