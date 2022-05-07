直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告

高雄市前市長韓國瑜退出政壇，但仍傳出不少打著「韓粉」名義的爭議事件！挺韓直播主在網路直播，質疑「VB芮安美妝」執行長黃孟婷拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，黃今天下午在律師陪同下舉行記者會喊冤，強調已對外公開捐款明細，該直播主指控之事並非事實，將提告以還清白。

該挺韓直播主日前在臉書質疑VB芮安美妝執行長黃孟婷，去年底藉韓國瑜聯名簽名T恤做公益活動，但捐給慈善團體的金額明細不清，黃拿韓國瑜簽名上衣義賣善款捐款共53萬多，但黃不只一次對外指已捐了50多萬，被大家要求拿出明細，卻拿不出來。

該直播主質疑黃女有「蹭韓斂財」之嫌，並指黃女一再對外強調做了10年公益，更應說清楚講明白，若和公益團體查詢卻查不到捐款明細，難道外界的人不能提出質疑？