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直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前市長韓國瑜退出政壇，但仍傳出不少打著「韓粉」名義的爭議事件！挺韓直播主在網路直播，質疑「VB芮安美妝」執行長黃孟婷拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，黃今天下午在律師陪同下舉行記者會喊冤，強調已對外公開捐款明細，該直播主指控之事並非事實，將提告以還清白。

該挺韓直播主日前在臉書質疑VB芮安美妝執行長黃孟婷，去年底藉韓國瑜聯名簽名T恤做公益活動，但捐給慈善團體的金額明細不清，黃拿韓國瑜簽名上衣義賣善款捐款共53萬多，但黃不只一次對外指已捐了50多萬，被大家要求拿出明細，卻拿不出來。

該直播主質疑黃女有「蹭韓斂財」之嫌，並指黃女一再對外強調做了10年公益，更應說清楚講明白，若和公益團體查詢卻查不到捐款明細，難道外界的人不能提出質疑？

黃孟婷今天下午在律師陪同下舉行記者會，黃指出，今年1月已主動公布預計捐款的名單，並逐一完成捐款，並無對方所說有詐欺斂財一事，曾要求該直播主勿再對外發言指她藉公益捐款斂財，但對方仍在臉書和直播對她做出不實指控，將提出妨害名譽告訴。

「VB芮安美妝」執行長黃孟婷遭挺韓直播主指控拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，在律師陪同下舉行記者會喊冤。記者石秀華／攝影
「VB芮安美妝」執行長黃孟婷遭挺韓直播主指控拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，在律師陪同下舉行記者會喊冤。記者石秀華／攝影
「VB芮安美妝」執行長黃孟婷遭挺韓直播主指控拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，在律師陪同下舉行記者會喊冤。記者石秀華／攝影
「VB芮安美妝」執行長黃孟婷遭挺韓直播主指控拿韓國瑜簽名上衣義賣「蹭韓斂財」，在律師陪同下舉行記者會喊冤。記者石秀華／攝影

直播主 韓國瑜 捐款 妨害名譽

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