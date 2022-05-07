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只看一眼就不爽 桌遊店酒客8對4聚眾鬥毆送辦

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市林園區港埔二路一間桌遊店今天凌晨4時許傳有多人鬥毆、砸店，林園警分局獲報派快打部隊到場時，一輛藍色轎車準備駛離，警方為控制現場，對空鳴2槍，將由蔡姓男子為首的8人及洪姓男子為首的4人全部帶回偵辦。初步了解，雙方人馬在店中只因看不順眼又有飲酒，一時情緒激動從店中打到店外，洪男4人不敵棍棒毆打，共3人有肢體受傷送醫，警詢後依聚眾鬥毆、傷害、損毀罪嫌送辦。

據了解，洪姓男子（37歲）與3名友人昨晚至林園區港埔二路聚餐喝酒，疑似準備回程時，與剛到店中消費的蔡男（36歲）8人有肢體碰撞，因雙方都有喝酒，一時情緒上來，洪男等人先駕車離開，過不久又回到店中與蔡男等人理論，蔡男等人人多勢眾，持棍棒上前毆打洪男等人，雙方人馬從店內打到店外，造成店內櫃檯、門板都遭毀損，桌遊店店員、顧客見狀趕緊報警。

林園警分局員警獲報到場時，洪男等人已被打到躺在地上打滾，洪男友人準備開車載洪男等人離開，卻還是遭蔡男等人砸車、擋住不讓走，警方為控制現場混亂，立即對空鳴2槍，請車上男子下車，並通報救護車將受傷的洪男等3人送醫，洪男等人肢體受傷、意識清楚。警方另將蔡男等人帶回派出所，警詢後依毀損、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

林園分局提醒，不法分子若擾亂社會秩序、危害他人安全，警方將堅決查辦到底。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角衝突，爆發肢體衝突，警詢後依聚眾鬥毆、毀損、傷害送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角衝突，爆發肢體衝突，警詢後依聚眾鬥毆、毀損、傷害送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角爆發肢體衝突，警為控制現場對空鳴2槍。記者陳玫伶／翻攝
高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角爆發肢體衝突，警為控制現場對空鳴2槍。記者陳玫伶／翻攝
高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角爆發肢體衝突，警詢後依聚眾鬥毆、毀損、傷害送辦。記者陳玫伶／攝影
高雄蔡姓男子為首的8人今凌晨4時許至林園區一間桌遊店飲酒聊天，期間疑似與洪姓男子為首的4人起口角爆發肢體衝突，警詢後依聚眾鬥毆、毀損、傷害送辦。記者陳玫伶／攝影

桌遊 救護車 高雄市

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