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78歲阿嬤溪頭健行失蹤 今在天文台溪谷發現遺體
78歲沈姓阿嬤4日與家人到溪頭健行，在溪頭天文台獨自去上廁所後便失去下落。南投縣消防局連日搜索，今天上午11時半，在天文台附近溪谷找到人，可惜已經沒有生命跡象，已設法將遺體運出，交由警方和家屬處理。
林姓山友說，溪頭天文台這幾天因為下雨山徑相當濕滑，一不小心就會滑倒，提醒民眾到溪頭健行要注意腳下安全，以免摔倒受傷，同時隨身攜帶行動電話等通訊用品，方便家人聯繫。
沈姓阿嬤4日和家人到溪頭健行，當天上午10點在溪頭天文台，阿嬤向家人表示要上廁所，獨自去天文台下方廁所，與家人分開，沒想到就此下落不明。家屬四處找不到人，並報警協尋，最後從天文台監視器發現，阿嬤最後身影是當天上午10點19分。
南投縣消防局表示，沈姓阿嬤未攜帶手機，所以無法透過手機定位行蹤，警消接連2天搜查，也未發現背包、登山杖等隨身物品，還一度申請空勤總隊直升機支援搜尋。但溪頭地區森林茂密，有些步道路徑不明顯，搜尋相當困難。
消防局今天再出動32名搜救人員，分成3組搜尋，10點在第二涼亭旁距離100公尺原始林區內發現阿嬤掉落的帽子，10點30分在距離涼亭約150公尺的深谷發現阿嬤，搜救人員尋找方法下切，在11點30分抵達山谷，發現阿嬤已明顯死亡，以繩索吊掛方式，將遺體運出溪谷至涼亭區，交由警方及家屬辦理行政相驗。
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