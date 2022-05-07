父留千元鈔寫字求救「兒被綁」 警與超商店員保住29萬

張姓男子接獲假綁架電話，依指示到超商提領29萬元「贖金」，他輕聲告訴店員小孩被綁架，還留下一張千元鈔求救，上面寫著一只手機號碼，及「打給潘老師，找某某」字句。女店員趕緊報案，員警聯繫老師得知在學校安全無虞，及時保住張男29萬元，他才恍然大悟是一場騙局。

基隆市警察局第二分局信六路派出所員警黃瑞渝、宋東儒，昨下午1時許接獲一間超商店員通報，稱有一名50多歲中年男子，焦急請她代為報案，請警方到場了解。

員警到場時，店員表示稍早有一名中年男子神色緊張進入超商，在提款機提領大量現金，並於取款完畢後，留了一張寫有字句之千元鈔票給她，還小聲說「有綁架」便匆忙離去，店員覺得事情不對勁便通報警方。

警方發現字條上寫著「打給潘老師，找某某」並留有手機電話號碼，員警撥打號碼發現潘老師為張男兒子學校的老師，求證後才發現他兒子在學校上課，人都好好的，安全無虞，透過學校輾轉聯繫上張男，通知到派出所。

張男向警方表示，因為接獲不明電話稱其兒子遭到綁架，需提領現金新臺幣300萬元交付，才能釋放他兒子，並將電話佔線不讓張男掛斷，張男慌忙之際不疑有他，到多個ATM提領現金29萬5000元準備交付。