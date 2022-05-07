快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父留千元鈔寫字求救「兒被綁」 警與超商店員保住29萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

張姓男子接獲假綁架電話，依指示到超商提領29萬元「贖金」，他輕聲告訴店員小孩被綁架，還留下一張千元鈔求救，上面寫著一只手機號碼，及「打給潘老師，找某某」字句。女店員趕緊報案，員警聯繫老師得知在學校安全無虞，及時保住張男29萬元，他才恍然大悟是一場騙局。

基隆市警察局第二分局信六路派出所員警黃瑞渝、宋東儒，昨下午1時許接獲一間超商店員通報，稱有一名50多歲中年男子，焦急請她代為報案，請警方到場了解。

員警到場時，店員表示稍早有一名中年男子神色緊張進入超商，在提款機提領大量現金，並於取款完畢後，留了一張寫有字句之千元鈔票給她，還小聲說「有綁架」便匆忙離去，店員覺得事情不對勁便通報警方。

警方發現字條上寫著「打給潘老師，找某某」並留有手機電話號碼，員警撥打號碼發現潘老師為張男兒子學校的老師，求證後才發現他兒子在學校上課，人都好好的，安全無虞，透過學校輾轉聯繫上張男，通知到派出所。

張男向警方表示，因為接獲不明電話稱其兒子遭到綁架，需提領現金新臺幣300萬元交付，才能釋放他兒子，並將電話佔線不讓張男掛斷，張男慌忙之際不疑有他，到多個ATM提領現金29萬5000元準備交付。

警方提醒，民眾接獲不明來電或訊息，以各種事由威脅並要求匯款或提款，請先冷靜求證，撥打165反詐騙專線或就近至派出所向警方諮詢，以保障財產安全。

父留千元鈔寫字求救「兒被綁」，警與超商店員保住29萬。記者游明煌／翻攝
父留千元鈔寫字求救「兒被綁」，警與超商店員保住29萬。記者游明煌／翻攝
父留千元鈔寫字求救「兒被綁」，警與超商店員保住29萬。記者游明煌／翻攝
父留千元鈔寫字求救「兒被綁」，警與超商店員保住29萬。記者游明煌／翻攝

綁架 超商 警察

延伸閱讀

影／女大生陷「粉紅泡泡」戀愛假象 警阻險遭詐2萬

淡出兩年回歸創作！曲家瑞畫作「驚人成交行情」曝光

超商店員勸戴口罩遭毆反擊 互告傷害雙雙遭判刑

影／誆他誤設博客來高級會員將扣5萬 男大生帳戶15萬險被騙光

相關新聞

大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機

黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路...

男子南下高雄卻身中多刀慘死 女網友前夫落網坦承行兇

高雄市苓雅區林森二路兇殺命案，吳姓男子南下會姚姓女網友遇害，警方自監錄系統畫面，發現姚女前夫何姓男子曾出入姚女住處，凶嫌指向何姓男子，今天下午1點左右，警方高雄市鼓山區台鐵鼓山車站，逮捕何姓男子，正偵查何男涉嫌殺人的動機。

宜蘭監獄22人確診恐再增加 母親節避免懇親改視訊

宜蘭監獄共有22人確診，除了19名受刑人外，還有3名隨同母親入監接受照顧的幼童也確診，年紀最小才10個月。染疫幼童由母親...

只看一眼就不爽 桌遊店酒客8對4聚眾鬥毆送辦

高雄市林園區港埔二路一間桌遊店今天凌晨4時許傳有多人鬥毆、砸店，林園警分局獲報派快打部隊到場時，一輛藍色轎車準備駛離，警...

78歲阿嬤溪頭健行失蹤 今在天文台溪谷發現遺體

78歲沈姓阿嬤4日與家人到溪頭健行，在溪頭天文台獨自去上廁所後便失去下落。南投縣消防局連日搜索，今天上午11時半，在天文...

父留千元鈔寫字求救「兒被綁」 警與超商店員保住29萬

張姓男子接獲假綁架電話，依指示到超商提領29萬元「贖金」，他輕聲告訴店員小孩被綁架，還留下一張千元鈔求救，上面寫著一只手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。