大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機

黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路肩剛開始移動式施工的2輛工程車，造成2死3傷的意外，黃姓駕駛在警方調查時坦承當時正用手機以LINE連絡運送事項，不料分心肇禍，檢警今天下午將相驗，全案依過失致死追究刑責。

國道警方昨天漏夜訊問調查這起事故，涉嫌肇事的34歲黃姓大貨車駕駛酒測值0，他坦承當時使用手機分心肇禍，供稱昨天中午從桃園林口的物流中心出發，準備配送5萬劑快篩試劑到台中、雲林、高雄等地，經過發生事故的西湖路段時，因用手機讀取、回覆LINE有關配送地點的訊息，未留意到大貨車偏離車道，撞上工程車已來不及應變，對發生事故相當懊悔。

國道警方指出，昨天下午2點多發生事故後，大貨車車頭毀損，但貨艙車體並未受損，運送的快篩試劑有包膜也未散落 ，昨晚廠商到場確認貨品完好，漏夜調派車輛將這批快篩試劑配送往原定地點。