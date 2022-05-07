大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機
黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路肩剛開始移動式施工的2輛工程車，造成2死3傷的意外，黃姓駕駛在警方調查時坦承當時正用手機以LINE連絡運送事項，不料分心肇禍，檢警今天下午將相驗，全案依過失致死追究刑責。
國道警方昨天漏夜訊問調查這起事故，涉嫌肇事的34歲黃姓大貨車駕駛酒測值0，他坦承當時使用手機分心肇禍，供稱昨天中午從桃園林口的物流中心出發，準備配送5萬劑快篩試劑到台中、雲林、高雄等地，經過發生事故的西湖路段時，因用手機讀取、回覆LINE有關配送地點的訊息，未留意到大貨車偏離車道，撞上工程車已來不及應變，對發生事故相當懊悔。
國道警方指出，昨天下午2點多發生事故後，大貨車車頭毀損，但貨艙車體並未受損，運送的快篩試劑有包膜也未散落 ，昨晚廠商到場確認貨品完好，漏夜調派車輛將這批快篩試劑配送往原定地點。
這起事故發生在昨天下午2點44分左右，當時停在路肩的2輛施工車輛剛開始移動式施工，準備展開清理垃圾作業，不料就發生遭大貨車追撞事故，其中一輛施工車的26歲陳姓駕駛及61歲鄒姓作業人員傷重死亡，另一輛施工車的2名人員輕傷，涉嫌肇事的黃姓大貨車駕駛也因肋骨斷裂送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言