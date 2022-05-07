快訊

明起密切接觸者僅匡「家人、室友」 居隔者取消電子圍籬

直播／本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

工會求救「台大醫院失守」！2名急診護理師硬扛百名病人 院方回應了

大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路肩剛開始移動式施工的2輛工程車，造成2死3傷的意外，黃姓駕駛在警方調查時坦承當時正用手機以LINE連絡運送事項，不料分心肇禍，檢警今天下午將相驗，全案依過失致死追究刑責。

國道警方昨天漏夜訊問調查這起事故，涉嫌肇事的34歲黃姓大貨車駕駛酒測值0，他坦承當時使用手機分心肇禍，供稱昨天中午從桃園林口的物流中心出發，準備配送5萬劑快篩試劑到台中、雲林、高雄等地，經過發生事故的西湖路段時，因用手機讀取、回覆LINE有關配送地點的訊息，未留意到大貨車偏離車道，撞上工程車已來不及應變，對發生事故相當懊悔。

國道警方指出，昨天下午2點多發生事故後，大貨車車頭毀損，但貨艙車體並未受損，運送的快篩試劑有包膜也未散落 ，昨晚廠商到場確認貨品完好，漏夜調派車輛將這批快篩試劑配送往原定地點。

這起事故發生在昨天下午2點44分左右，當時停在路肩的2輛施工車輛剛開始移動式施工，準備展開清理垃圾作業，不料就發生遭大貨車追撞事故，其中一輛施工車的26歲陳姓駕駛及61歲鄒姓作業人員傷重死亡，另一輛施工車的2名人員輕傷，涉嫌肇事的黃姓大貨車駕駛也因肋骨斷裂送醫。

大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／民眾提供
大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／民眾提供
大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／苗栗縣消防局提供
大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／苗栗縣消防局提供
大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／民眾提供
大貨車運送快篩試劑，昨天下午在國道3號西湖路段追撞路肩2輛施工車輛，造成2死3傷 。圖／民眾提供

快篩試劑 國道

延伸閱讀

藍黨團：高登疫苗案疑點多 歡迎這兩人來開記者會澄清

快篩劑運輸車國道事故2死 司機坦承滑手機釀禍

捐血送快篩！民眾黨號召民眾挽袖解血荒

苗縣校園停課班級持續增加 下周起學校協助發快篩試劑

相關新聞

大貨車運5萬快篩試劑途中釀禍 司機坦承當時正在滑手機

黃姓男子昨天下午駕駛大貨車從林口載運5萬劑快篩試劑南下，不料行經國道3號苗栗西湖路段時，車子突然從外側車道偏離，衝撞到路...

男子南下高雄卻身中多刀慘死 女網友前夫落網坦承行兇

高雄市苓雅區林森二路兇殺命案，吳姓男子南下會姚姓女網友遇害，警方自監錄系統畫面，發現姚女前夫何姓男子曾出入姚女住處，凶嫌指向何姓男子，今天下午1點左右，警方高雄市鼓山區台鐵鼓山車站，逮捕何姓男子，正偵查何男涉嫌殺人的動機。

獨／詐騙集團黑吃黑 車手謊報被搶帶400萬逃逸

周四（5日）上午，驚傳新北市三重區正義北路與信義西街口被搶400萬，警方追查發現原是車手想私吞贓款，夥同另3人自導自演一...

影／偵查隊副隊長寢室輕生亡 東港警分局：未留遺書

屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室，昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟燒炭輕生身亡，現場...

宜蘭監獄22人確診恐再增加 母親節避免懇親改視訊

宜蘭監獄共有22人確診，除了19名受刑人外，還有3名隨同母親入監接受照顧的幼童也確診，年紀最小才10個月。染疫幼童由母親...

影／高雄女染疫被趕出旅館 台南警隔街協助她返家居隔

高雄有名20歲女子到台南找工作，同住友人確診新冠肺炎居隔，她到醫院PCR也確診，前晚臨時找旅館入住，但旅館發現她是確診者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。