烏俄戰爭導致油價漲勢 成詐團假投資詐騙新說詞

俄烏戰爭也成為詐騙集團的話術！日前北市大安區忠孝東路三段一間銀行向警方報案，有民眾疑似遭到詐騙，要臨櫃匯款到指定帳戶，警方到場不斷向被害女子舉出多起詐騙案例，及時攔阻該民眾遭到詐騙。

新生南路派出所警員陳昱仁、黃鉦順，接獲報案到場，向要匯款的鄒女詢問，女子說因疫情常在家中上網，透過Line通訊軟體的POIPEX投資平台，認識自稱擔任開戶經理的男子，男子表示因為烏俄戰爭促使國際油價上漲，石油及天然氣即將強飆，還提供高報酬率報告給鄒女查看。

鄒女不疑有他，依照詐騙集團指示，到銀行還謊稱因親友遭到居家隔離急需用錢，要匯款60萬元到指定帳戶，還要將帳戶設定為約定帳戶，以便日後能經常匯款給親友。

警方告知這是常見的假投資詐騙手法，趕緊通知鄒女丈夫協助勸阻，透過警方、家人及行員不斷勸阻下，鄒女才停止匯款避免被騙。