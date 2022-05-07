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影／女大生陷「粉紅泡泡」戀愛假象 警阻險遭詐2萬
新北市淡水區1名女大生，透過交友軟體「探探」結識一名男子，對方自稱是小模，才認識一個禮拜，便讓女大生陷入「粉紅泡泡」戀愛陷阱，日前詐男以見面為獎勵，騙得女大生甘願到超商付兩萬買點數，所幸警方即時攔阻，最後女大生傳訊給詐男「把我刪了吧！」
據了解，蔣姓女大生（22歲）上個月中旬，透過APP交友軟體「探探」，認識一名自稱從事小模的男子，由於照片中小模男臉相俊俏，加上善用花言巧語營造戀愛氛圍，讓蔣女心花怒放，深陷「粉紅泡泡」之中。
上個月（4月）28日詐男以約見面看電影、吃飯為獎勵，要向公司請假，得先購買2萬元遊戲點數幫他。蔣女不知已掉落戀愛陷阱，隻身前往淡水區中山北路一段某間超商準備購買點數。
超商店員發現，蔣姓女大生購買大量遊戲點數卡，擔心她會受騙，立即報警協處。警員胡育銓獲報趕赴現場了解，詢問蔣女得知2人結識過程、聊天內容，立馬認定勸告蔣女「這是詐騙！」並以案例勸阻，蔣女才恍若，拿起手機傳送一句「把我刪了吧！」訊息給詐男，並將交友軟體刪除，成功勸阻被騙2萬積蓄。
對此，淡水警方呼籲，詐騙手法層出不窮，使用APP軟體交友務必提高警覺，尤其社會經驗不足，更應與同儕或家長討論，然而無論收到陌生訊息或電話，來要求操作提款機、購買點數、接收監管資料、提交金錢均屬詐騙手法。如有任何詐騙相關疑問，應撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。
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