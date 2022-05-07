限速40公里仍摔車 大學生139線朝聖飛落邊坡

彰139線過去曾發起多起交通事故，彰化縣去年10月間將該線19至23公里速限降為40公里，事故明顯減少，但昨天卻有一名外地大學生騎經該地摔車，人摔到邊坡，幸好無生命危險，警方指出，當事人疑因車速過快，及操作不當，失控自摔後人飛落山坡。

彰化分局指出，昨天中午12時24分，21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道，救護人員抵達現場，李男意識清醒，但手腳等肢體骨折受傷，現場無法實施酒測，先由救護人員將其送往彰化基督教醫院檢查。

「時速40公里也摔車？」消息傳開後，網友認為肇事男子不是超速，就是過彎壓車耍帥，認為速限降得再低不遵守也是會有人照摔。