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限速40公里仍摔車 大學生139線朝聖飛落邊坡

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰139線過去曾發起多起交通事故，彰化縣去年10月間將該線19至23公里速限降為40公里，事故明顯減少，但昨天卻有一名外地大學生騎經該地摔車，人摔到邊坡，幸好無生命危險，警方指出，當事人疑因車速過快，及操作不當，失控自摔後人飛落山坡。

彰化分局指出，昨天中午12時24分，21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道，救護人員抵達現場，李男意識清醒，但手腳等肢體骨折受傷，現場無法實施酒測，先由救護人員將其送往彰化基督教醫院檢查。

「時速40公里也摔車？」消息傳開後，網友認為肇事男子不是超速，就是過彎壓車耍帥，認為速限降得再低不遵守也是會有人照摔。

警方指出，李男是花蓮人，因疫情期間騎機車到各地旅遊，139線相當有名，因此也來朝聖，事發路段從去年10月降低行車時速為40公里後，半年多以來每月減少約5至6件交通事故，交通事故發生率的平均降幅有達到2成。

21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉路段自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉路段自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉路段自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉路段自摔，人飛落山坡，機車則倒在車道。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡，救護人員到場救治。圖／讀者提供
21歲李姓男子騎機車行經139線芬園鄉大彰路五段李舍咖啡前的彎道時自摔，人飛落山坡，救護人員到場救治。圖／讀者提供

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