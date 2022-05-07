疫情不敢回家慶祝母親節 中警推奇招結合防詐送祝福

溫馨母親節將於明天登場，台中市豐原警分局結合祝福與防詐，推出專屬「祝賀母親節快樂卡」，傳遞愛意同時，也提醒母親留意詐騙手法；大甲、清水警分局也結合警友會，致贈康乃馨花束、小禮品給局內女警媽咪們，表示感謝。

五月母親節將至，但湊巧遇上新冠疫情延燒，許多外地工作的兒女，擔心影響父母健康狀況，紛紛不敢回家吃飯慶祝，僅透過電話或簡訊傳遞愛意；台中市豐原警分局結合祝福與防詐，推出專屬「祝賀母親節快樂卡」，放在臉書粉絲專頁「豐原警好讚」供民眾下載，透過賀卡表達感恩之意時，也提醒媽媽們留意遭詐。

豐原警分局長劉安杰表示，上班忙了整天，或在外面受到委屈，回到家吃到一頓媽媽煮的飯，心都暖了起來，媽媽總是給我們最溫暖的擁抱，豐原警分局祝福各位媽媽母親節快樂。警方也一直嘗試，以不同的方式呈現犯罪預防宣導，增添趣味，也能更融入民眾生活。

台中市大甲、清水警分局，分別與大甲、清水警友會，致贈康乃馨花束、貼心小禮給局內單位工友及女警媽咪們，感謝她們除了肩負照顧家庭責任外，更在工作崗位上盡心盡力付出。