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獨／詐騙集團黑吃黑 車手謊報被搶帶400萬逃逸

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

周四（5日）上午，驚傳新北市三重區正義北路與信義西街口被搶400萬，警方追查發現原是車手想私吞贓款，夥同另3人自導自演一齣遭搶戲碼，目前警方逮捕收水與車手共4人，另持續追緝帶400萬贓款逃亡策畫主嫌到案釐清。

據了解，周四（5日）上午10時30分，新北市三重警分局獲報，新北市三重區正義北路與信義西街口，有人被搶400萬現金，現場詢問報案呂（36歲）、邱（19歲）兩男，但兩人神情一派輕鬆，未有焦急之感，先帶返回派出所了解。

呂男向警誆稱，事發前從銀行提領出400萬現金，準備支付給在場楊姓五金廠商。未料，人才一走出銀行門口，既被人推倒，強搶內裝有400萬現金的一只提帶，旋即駕車往高速公路方向逃逸。

警詢問「這給錢用途？」「事發時共有幾人在場？」「現場發生狀況？」「搶匪共有幾人？」但呂男、邱男交代不清，供詞前後矛盾，讓警方覺得蹊蹺，幾經追問下，2小時內突破呂、邱兩男心房，兩人才坦承他們是詐欺車手，由朱姓車手策劃下，夥同呂、邱與另名張姓車手，黑吃黑這400萬不法所得。

呂、邱指稱，周四（5日）上午10時30分，由呂、邱進入銀行領出400萬，待兩人步出銀行準備把錢交給楊姓「收水」之際，由張嫌假扮劫匪，趁隙推倒呂、邱兩人，在將裝有400萬現金的一只提包搶走，隨後由朱嫌接應開車往宜蘭逃逸。

警依呂、邱供詞報請檢察官，火速持拘票前往宜蘭某汽車旅館逮捕張姓車手，並在昨日（6日）於桃園逮捕「收水」楊男，案件水落石出，整起400萬劫案，根本就是一齣自導自演的詐欺黑吃黑。

警方表示，張嫌複訊後，地檢署聲押獲准。至於在逃朱姓車手及400萬贓款流向，警正循線積極追緝到案說明，朝詐欺、洗錢防制法、背信、誣告等罪嫌偵辦。呼籲，只要在本轄犯案每一個人都逃不掉，警方會嚴正執法，快速打擊犯罪，有信心維護社會治安，保護大眾安定的生活。

三重搶案在三重區正義北路與信義西街口，警方目前追緝朱姓主嫌到案。圖／google map
三重搶案在三重區正義北路與信義西街口，警方目前追緝朱姓主嫌到案。圖／google map
新北市三重區驚傳有人遭搶400萬，警方追查後原是詐欺集團黑吃黑。圖／聯合資料庫
新北市三重區驚傳有人遭搶400萬，警方追查後原是詐欺集團黑吃黑。圖／聯合資料庫

車手 贓款

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