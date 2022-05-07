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快篩劑運輸車國道事故2死 司機坦承滑手機釀禍

中央社 / 苗栗縣7日電

一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車昨天行經國道3號苗栗縣西湖路段，追撞前方2輛交通部高速公路局委外施工貨車，釀2死、3傷，肇事的黃姓司機偵訊時坦承低頭滑手機釀禍。

國道警調查，高公局委外廠商進行邊溝、伸縮縫清疏作業時，大貨車猛力撞擊，其中61歲鄒姓工人當場死亡，27歲小貨車陳姓駕駛送醫搶救後宣告不治，另2名工人傷勢較輕；大貨車黃姓駕駛肋骨斷裂，酒測值為零。

國道警檢視大貨車行車紀錄器，黃姓駕駛原本行駛於外側車道，車輛突然偏移車道，連續追撞施工車輛及作業人員，一度懷疑是疲勞駕駛恍神。

內政部警政署國道公路警察局第二公路警察大隊副大隊長范楊健表示，經漏夜偵訊釐清，黃姓駕駛坦承駕車過程有操作手機看訊息，由於滑手機分心，不知車輛偏移，釀下大禍懊悔不已。

國道警訊後依過失致死罪將黃姓駕駛移送偵辦，預計今天下午報請台灣苗栗地方檢察署檢察官相驗死者。

國道警得知貨櫃內載運5萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩劑，立即聯繫廠商，已由廠商另派員接駁運送。

國道 警察 快篩

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