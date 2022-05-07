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詐團稱幫人節稅騙人頭帳戶 利用客運車送存摺

聯合報 / 記者林保光／即時報導

報稅季來臨，高雄市警方發現，詐騙集團利用需要「租」金融帳戶幫人節稅，騙人提供存摺用來當洗錢人頭帳戶。警方逮捕王姓男子等6名詐團車手，發現詐團還利用客運車「點對點」代送包裹服務，接收受騙人的存摺，將全案依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，李姓女子（31歲）在臉書社團網頁，看到「承租帳戶報稅，每月租金3萬」，認為自己有沒再使用的銀行帳戶，有利可圖，便私訊對方加LINE聯繫「租帳戶」，對方稱承租帳戶是因為快要報稅，為了代客薪轉避稅，要簽約租帳戶半年，李女才誤入圈套，帳戶成為詐騙集團騙人匯款的人頭帳戶。

李女依對方指示，利用某客運公司的點對點代送包裹服務，將存摺、印章和金融卡裝信封送到高雄。不料，李女寄出存摺不到5天，由於有4人匯款進她的帳戶才知受騙，報警後，李女的帳戶立即被列為警示帳戶，所有金融戶頭也一併被凍結。

高雄市刑警大隊在4月間，陸續查獲以王姓男子（32歲）為首的詐團車手，他們涉嫌代幕後的詐騙集團領存摺及匯款，但李女也因涉嫌提供帳戶供詐騙集團洗錢，也同吃官司。

報稅季來臨，警方查出，詐騙集團在臉書上利用「承租帳戶報稅」名義，騙人提供存摺。記者林保光／攝影
報稅季來臨，警方查出，詐騙集團在臉書上利用「承租帳戶報稅」名義，騙人提供存摺。記者林保光／攝影

詐騙集團 洗錢 車手

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