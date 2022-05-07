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影／偵查隊副隊長寢室輕生亡 東港警分局：未留遺書

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室，昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟燒炭輕生身亡，現場未留有遺書，因郭平常工作和家庭情況均正常，也沒有財務或感情糾紛，為何燒炭輕生，同事不解，警方正深入調查輕生原因。

東港警分局表示，偵查隊長石加宏6日深夜11時50分許行經副隊長寢室時，發現冷氣運轉，認為副隊長可能已回到寢室內休息，敲門呼喊卻未有回應，試圖開門發現門反鎖，用手推開露出小縫，聞到有濃厚木炭味，感覺不對勁，用腳踹開門進入房內，發現副隊長倒臥床上已無氣息，試圖CPR急救並通報119，消防隊趕到現場已明顯死亡，無須送往醫院急救。

警方鑑識小組進入房內初步勘查未發現遺書，隨即聯繫副隊長家屬至分局處理後續事宜，並報請屏東地檢署刑事相驗；東港警分局副分局長李俊儒說，郭家豪41歲，警大74期畢業、已婚，育有1女8歲，去年8月調至東港分局偵查隊擔任副隊長，無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場也無異狀；尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，輕生原因目前待查了解中，分局將全力協助家屬處理後事。

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屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟輕生身亡。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟輕生身亡。記者潘欣中／翻攝

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