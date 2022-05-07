影／偵查隊副隊長寢室輕生亡 東港警分局：未留遺書

屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室，昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟燒炭輕生身亡，現場未留有遺書，因郭平常工作和家庭情況均正常，也沒有財務或感情糾紛，為何燒炭輕生，同事不解，警方正深入調查輕生原因。

東港警分局表示，偵查隊長石加宏6日深夜11時50分許行經副隊長寢室時，發現冷氣運轉，認為副隊長可能已回到寢室內休息，敲門呼喊卻未有回應，試圖開門發現門反鎖，用手推開露出小縫，聞到有濃厚木炭味，感覺不對勁，用腳踹開門進入房內，發現副隊長倒臥床上已無氣息，試圖CPR急救並通報119，消防隊趕到現場已明顯死亡，無須送往醫院急救。

警方鑑識小組進入房內初步勘查未發現遺書，隨即聯繫副隊長家屬至分局處理後續事宜，並報請屏東地檢署刑事相驗；東港警分局副分局長李俊儒說，郭家豪41歲，警大74期畢業、已婚，育有1女8歲，去年8月調至東港分局偵查隊擔任副隊長，無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場也無異狀；尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，輕生原因目前待查了解中，分局將全力協助家屬處理後事。

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