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影／高雄女染疫被趕出旅館 台南警隔街協助她返家居隔

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

高雄有名20歲女子到台南找工作，同住友人確診新冠肺炎居隔，她到醫院PCR也確診，前晚臨時找旅館入住，但旅館發現她是確診者，將她趕出旅館，昨晨無助流落街頭，見三分局巡邏警車攔下求助，警員得知她是確診者立馬隔街保持安全距離，透過衛生局找來防疫計程車，將她載返高雄居隔。

三分局安順派出所昨天凌晨1時許，巡邏警車行經安南區慶安路段突遭1名女子攔車，表示她為新冠肺炎確診者，深夜無地方住，員警聽聞後，情緒便緊繃了起來，並再三確定女子口罩是否戴好，保持一條街寬的安全距離，與她對話。

員警一邊安撫女子情緒，一邊通報衛生局聯繫防疫計程車前來，3時許將她載返高雄住處，進行後續居隔事宜，女子急忙感謝員警幫忙，才讓事件落幕。

據調查，女子日前到安南區朋友家同住，並在台南找工作，不料同住朋友5日確診，需獨自居家照護，她身體也出現症狀，前往醫院PCR檢查後確診，她在台南無親友可投靠，5日傍晚找一家旅館入住。

然而，該旅館服務生發現確診女子不斷咳嗽，經詢問後她坦言自己確診，嚇壞旅館人員，旅館以非防疫旅館為由，表示無法提供確診者住宿，昨天凌晨1時許，她獨自提著行李站在路旁不知所措時，見警車剛好在巷弄巡邏，便急忙攔車。

三分局指出，2名員警查處時有戴口罩，並保持安全距離，目前健康狀況良好，自主健康監測中。

高雄女臨時入住旅館，發現她是確診者，將她趕出旅館，昨晨流落街頭，見巡邏警車攔下求助，警員馬上透過衛生局找來防疫計程車，將她載返高雄居隔。記者邵心杰／翻攝
高雄女臨時入住旅館，發現她是確診者，將她趕出旅館，昨晨流落街頭，見巡邏警車攔下求助，警員馬上透過衛生局找來防疫計程車，將她載返高雄居隔。記者邵心杰／翻攝

衛生局 防疫計程車 新冠肺炎

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