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北市警教「防二次撞擊」應放置警告號誌警示駕駛
5月2日凌晨在北市萬華區發生死亡交通事故，有行人在穿越路口時，先遭1輛多元計程車碰撞倒地後，又被後方來車接連撞上，送醫不治。北市交通大隊表示，發生交通事故除了避免移動傷患、報警送醫外，現場應豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，避免後方來車未察覺而發生二次事故。
交通大隊表示，當天凌晨在忠孝西路、西寧南路口，1名年約41歲男性行人在穿越路口時，先被計程車碰撞倒地後，不幸又被後方來車接連撞上，因計程車駕駛未放置警示設施，才發生二次傷害，造成行人死亡。
交通大隊指出，如果交通事故有人受傷倒地時，除避免任意移動傷患、儘速通知119外，並應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。
交通大隊說，駕駛可以開啟車輛危險警告燈、機車大燈及方向燈（面向來車方向），或是利用自身手機手電筒燈光，做為臨時警示燈，都可以增加被其他車輛看到的機率，達到提醒其他用路人注意現場有危險或異常的警示效果。
交通大隊表示，發生交通事故後，務必隨時提高警覺、注意安全，千萬不要在車道逗留，如遇有因肇事受傷情形嚴重，甚至昏迷時，除立即撥打119請救護車到場外，其他當事人應設法警示後方車輛注意，也希望在場民眾能夠共同協助救援或管制現場，以維護現場秩序及安全。
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