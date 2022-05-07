快訊

生生用平板／標案水很深 教師爆「已被通知用哪款」

快篩採購藏「綠金結構」？高登金主和柯建銘是多年好友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警教「防二次撞擊」應放置警告號誌警示駕駛

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

5月2日凌晨在北市萬華區發生死亡交通事故，有行人在穿越路口時，先遭1輛多元計程車碰撞倒地後，又被後方來車接連撞上，送醫不治。北市交通大隊表示，發生交通事故除了避免移動傷患、報警送醫外，現場應豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，避免後方來車未察覺而發生二次事故。

交通大隊表示，當天凌晨在忠孝西路、西寧南路口，1名年約41歲男性行人在穿越路口時，先被計程車碰撞倒地後，不幸又被後方來車接連撞上，因計程車駕駛未放置警示設施，才發生二次傷害，造成行人死亡。

交通大隊指出，如果交通事故有人受傷倒地時，除避免任意移動傷患、儘速通知119外，並應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。

交通大隊說，駕駛可以開啟車輛危險警告燈、機車大燈及方向燈（面向來車方向），或是利用自身手機手電筒燈光，做為臨時警示燈，都可以增加被其他車輛看到的機率，達到提醒其他用路人注意現場有危險或異常的警示效果。

交通大隊表示，發生交通事故後，務必隨時提高警覺、注意安全，千萬不要在車道逗留，如遇有因肇事受傷情形嚴重，甚至昏迷時，除立即撥打119請救護車到場外，其他當事人應設法警示後方車輛注意，也希望在場民眾能夠共同協助救援或管制現場，以維護現場秩序及安全。

發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供
發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供
發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供
發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供
發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供
發生交通事故時，應在現場適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，尤其是下雨天、夜間或凌晨光線昏暗之際，車輛駕駛更是不易察覺倒地的人和車。圖／北市交大提供

計程車 標誌

延伸閱讀

少了檢舉達人 北市議員：「類違停」1年將有50萬件

北市捷運警隊獲贈300份快篩試劑 執勤更安全

北市快篩試劑庫存剩34萬份 黃珊珊：仍非常缺

議員質疑民汐線原地踏步 北市捷運局：細節需重修

相關新聞

國道死亡車禍 廂型車閃車失控自撞護欄一死一傷

今天凌晨，一對夫妻駕駛廂型車，行駛於國道南下37.8公里，疑因閃車不慎失控自撞外側護欄，後座妻子一度卡困車內，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。由於駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待國道警方調查釐清。

怨老母不幫償債還當眾斥責 啃老男竟當街呼她巴掌

新北市無業林姓男子陸續向友人借款，共積欠數萬元，友人兼債主上門追討，林男不滿媽媽不僅不願代為清償，還當眾出言斥責其友人兼...

獨／詐騙集團黑吃黑 車手謊報被搶帶400萬逃逸

周四（5日）上午，驚傳新北市三重區正義北路與信義西街口被搶400萬，警方追查發現原是車手想私吞贓款，夥同另3人自導自演一...

影／偵查隊副隊長寢室輕生亡 東港警分局：未留遺書

屏東縣警局東港分局偵查隊副隊長郭家豪的寢室，昨天深夜傳出濃厚木炭味，隊長石加宏發現異狀，破門而入發現竟燒炭輕生身亡，現場...

影／高雄女染疫被趕出旅館 台南警隔街協助她返家居隔

高雄有名20歲女子到台南找工作，同住友人確診新冠肺炎居隔，她到醫院PCR也確診，前晚臨時找旅館入住，但旅館發現她是確診者...

快篩劑運輸車國道事故2死 司機坦承滑手機釀禍

一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車昨天行經國道3號苗栗縣西湖路段，追撞前方2輛交通部高速公路局委外施工貨車，釀2死、3傷，肇事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。