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影／破壞紗窗闖空門 屋主怒斥 賊驚逃 警：鎖定追緝
周三（4日）深夜，新北市三重區一名竊賊，破壞永福街一處民宅紗窗準備潛入行竊，屋主發現立即喝止，竊賊形跡敗露聞風快逃。今天上午屋主到派出所報案，警受理正循線追緝竊賊到案說明。
據了解，李姓屋主（54歲），周三（4日）深夜10時30分許，在新北市三重區永福街138巷住家寓一樓廚房，看見窗外疑有人影，還發出割物怪異聲響，他趨前一看，赫見一名陌生男子，正用利刃破壞紗窗，當場大聲喝止「你要幹嘛？」嚇得賊人拔腿逃去。
事後李男將監視器畫面及過程，上傳臉書《我是三重人241》並貼文寫道「請三重區永福街附近居民請注意」，案經轄區警網路巡察發現，主動聯繫李男，於今天上午09時30分許到派出所說明。
警方調閱監視器畫面，發現鎖定這名行竊失風的男子，是轄區慣竊所為，目前正朝竊盜未遂、毀損案件偵辦，並積極追緝竊賊到案說明。
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