聽新聞
test
0:00 / 0:00
「家常便飯」表心意 台南新營警分局飄菜香慶祝母親節
台南新營警分局「為了感謝身為媽媽的女性同仁一年中的辛勞」，今年母親節前夕發起男員警傳達「一輩子您圍著家人轉、今天換我圍著您轉」的心意，幾名據稱有做菜手藝的員警下廚準備「家常便飯」獻給「分局每一位媽媽」。
新營分局廚房裡難得見到幾名男性同仁忙前忙後，有人洗菜有人切菜，要為分局的媽媽們準備暖心餐盒。新營分局表示，基於防疫考量不能聚餐，為女性同仁們一人準備一個餐盒；女同事笑稱平常餐盒裝的都是自己準備給家人的飯菜，沒想到這次是分局男性同仁特地準備給自己的愛心，這樣的幸福感是難得的體驗。
新營分局表示，扮演大廚的員警認為，和諧家庭才能建構穩定社會，而家庭中最重要的力量，就是媽媽的力量。在這個特別屬於母親的日子，感謝每個在崗位上發光發熱，回到家又要扮演母親角色的同仁，獻上一份小小的心意，代表分局的祝福。
分局長斯儀仙「鼓勵男性同仁回家抱抱媽媽和老婆」，傳達分局對警眷平日付出的感謝，並祝福母親節快樂。
她說，藉簡單溫馨的活動，溫暖每天在工作、家庭兩邊忙碌媽媽同仁的心，也提醒同仁工作之餘，不要忘了向母親說聲「母親節快樂」，讓陽剛味十足的警察機關，在五月這個屬於母親的日子，也充滿濃濃溫馨氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言