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「家常便飯」表心意 台南新營警分局飄菜香慶祝母親節

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南新營警分局「為了感謝身為媽媽的女性同仁一年中的辛勞」，今年母親節前夕發起男員警傳達「一輩子您圍著家人轉、今天換我圍著您轉」的心意，幾名據稱有做菜手藝的員警下廚準備「家常便飯」獻給「分局每一位媽媽」。

新營分局廚房裡難得見到幾名男性同仁忙前忙後，有人洗菜有人切菜，要為分局的媽媽們準備暖心餐盒。新營分局表示，基於防疫考量不能聚餐，為女性同仁們一人準備一個餐盒；女同事笑稱平常餐盒裝的都是自己準備給家人的飯菜，沒想到這次是分局男性同仁特地準備給自己的愛心，這樣的幸福感是難得的體驗。

新營分局表示，扮演大廚的員警認為，和諧家庭才能建構穩定社會，而家庭中最重要的力量，就是媽媽的力量。在這個特別屬於母親的日子，感謝每個在崗位上發光發熱，回到家又要扮演母親角色的同仁，獻上一份小小的心意，代表分局的祝福。

分局長斯儀仙「鼓勵男性同仁回家抱抱媽媽和老婆」，傳達分局對警眷平日付出的感謝，並祝福母親節快樂。

她說，藉簡單溫馨的活動，溫暖每天在工作、家庭兩邊忙碌媽媽同仁的心，也提醒同仁工作之餘，不要忘了向母親說聲「母親節快樂」，讓陽剛味十足的警察機關，在五月這個屬於母親的日子，也充滿濃濃溫馨氣氛。

台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供
台南新營警分局男性員警難得為女性同事做菜，「家常便飯」表心意慶祝母親節。圖／警員蔡幸霖提供

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