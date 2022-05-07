「家常便飯」表心意 台南新營警分局飄菜香慶祝母親節

台南新營警分局「為了感謝身為媽媽的女性同仁一年中的辛勞」，今年母親節前夕發起男員警傳達「一輩子您圍著家人轉、今天換我圍著您轉」的心意，幾名據稱有做菜手藝的員警下廚準備「家常便飯」獻給「分局每一位媽媽」。

新營分局廚房裡難得見到幾名男性同仁忙前忙後，有人洗菜有人切菜，要為分局的媽媽們準備暖心餐盒。新營分局表示，基於防疫考量不能聚餐，為女性同仁們一人準備一個餐盒；女同事笑稱平常餐盒裝的都是自己準備給家人的飯菜，沒想到這次是分局男性同仁特地準備給自己的愛心，這樣的幸福感是難得的體驗。

新營分局表示，扮演大廚的員警認為，和諧家庭才能建構穩定社會，而家庭中最重要的力量，就是媽媽的力量。在這個特別屬於母親的日子，感謝每個在崗位上發光發熱，回到家又要扮演母親角色的同仁，獻上一份小小的心意，代表分局的祝福。

分局長斯儀仙「鼓勵男性同仁回家抱抱媽媽和老婆」，傳達分局對警眷平日付出的感謝，並祝福母親節快樂。