快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女車手詐欺通緝 母親節前夕落網 要關8個月求與母道別

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市旗津區一名蔡姓女子擔任詐欺集團車手，被高雄地檢署發布通緝；鼓山警分局警方得知蔡女被通緝，前往逮人；蔡女因將入監8個月，正值母親節前夕，哀求警方再給一天時間，讓她向外出上班的母親道別，員警勸「早知如此，何必當初」，仍將她依法解送歸案。

鼓山警分局旗津分駐所警員王品綸5日上午透過高雄地檢署發布的通緝資料，發現轄區內一名蔡姓女子（24歲）因擔任詐欺集團車手，涉及洗錢防制法案件，被通緝在案，於是和所長郭誌遠前往旗津三路巷弄埋伏。

警方見蔡女準備出門時，趨前逮人，蔡女當場聲淚俱下，由於知道自己即將入監8個月，她央求警方指自己母親還不知道她遭到通緝將入監，拜託警方再給她一天時間，在母親節前夕，好好和母親道別，之後自己一定報到入監。

警方斥責蔡女「早知如此、何必當初」，不可能再給她一天的時間，但可以讓蔡女通知親屬到場，蔡女母親因工作無法到場，委託親友先行探視，警方訊後將蔡女解送歸案。

高雄市蔡姓女子被通緝，母親節前夕被警方逮捕，央求警方讓她和母親道別。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓女子被通緝，母親節前夕被警方逮捕，央求警方讓她和母親道別。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局旗津分駐所警方到蔡女位於旗津三路的巷弄住處前埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局旗津分駐所警方到蔡女位於旗津三路的巷弄住處前埋伏逮人。記者石秀華／翻攝

通緝 車手 詐欺

延伸閱讀

母親節變天 明天全台有雨慎防較大降雨

媽媽您辛苦了！精選熱門母親節送禮懶人包

母親節限定！高雄子女陪媽咪出遊可享捷運、遊港優惠

陳志強母親節前夕慟辦母告別式 曾志希相陪喚「媽媽」

相關新聞

國道死亡車禍 廂型車閃車失控自撞護欄一死一傷

今天凌晨，一對夫妻駕駛廂型車，行駛於國道南下37.8公里，疑因閃車不慎失控自撞外側護欄，後座妻子一度卡困車內，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。由於駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待國道警方調查釐清。

怨老母不幫償債還當眾斥責 啃老男竟當街呼她巴掌

新北市無業林姓男子陸續向友人借款，共積欠數萬元，友人兼債主上門追討，林男不滿媽媽不僅不願代為清償，還當眾出言斥責其友人兼...

7旬翁登柴山誤闖軍事管制區 迷路9小時吹哨獲救

高市一名73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途，老翁受困原始林區直至下午4時自行報案，消防搜...

氣！新竹女點外送200元鹹酥雞不見 「偷吃」男下場出爐

鹹酥雞是國民美食，不少台灣人宵夜都愛來這一味。新竹市李姓女子去年用Uber Eats點外送，叫了200元一大袋鹽酥雞準備...

藍髮成敗筆 大溪員警循藍髮一眼認出詐欺通緝犯

桃園大溪警分局圳頂派出所昨日下午2時許，巡邏時發現1名頂著藍髮騎乘機車的女子，員警一瞧赫然發現她為通緝犯，立即上前盤查，...

女車手詐欺通緝 母親節前夕落網 要關8個月求與母道別

高雄市旗津區一名蔡姓女子擔任詐欺集團車手，被高雄地檢署發布通緝；鼓山警分局警方得知蔡女被通緝，前往逮人；蔡女因將入監8個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。