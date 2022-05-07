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女車手詐欺通緝 母親節前夕落網 要關8個月求與母道別
高雄市旗津區一名蔡姓女子擔任詐欺集團車手，被高雄地檢署發布通緝；鼓山警分局警方得知蔡女被通緝，前往逮人；蔡女因將入監8個月，正值母親節前夕，哀求警方再給一天時間，讓她向外出上班的母親道別，員警勸「早知如此，何必當初」，仍將她依法解送歸案。
鼓山警分局旗津分駐所警員王品綸5日上午透過高雄地檢署發布的通緝資料，發現轄區內一名蔡姓女子（24歲）因擔任詐欺集團車手，涉及洗錢防制法案件，被通緝在案，於是和所長郭誌遠前往旗津三路巷弄埋伏。
警方見蔡女準備出門時，趨前逮人，蔡女當場聲淚俱下，由於知道自己即將入監8個月，她央求警方指自己母親還不知道她遭到通緝將入監，拜託警方再給她一天時間，在母親節前夕，好好和母親道別，之後自己一定報到入監。
警方斥責蔡女「早知如此、何必當初」，不可能再給她一天的時間，但可以讓蔡女通知親屬到場，蔡女母親因工作無法到場，委託親友先行探視，警方訊後將蔡女解送歸案。
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