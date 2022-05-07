影／騎機車耍帥「翹孤輪」 台南男大生吞萬元罰單

20歲吳姓男大生上月29日凌晨在台南安平戀愛廣場，以「翹孤輪」方式騎乘機車，呼嘯而過，引來一陣騷動，台南市警四分局據報後火速前往取締，惟警網抵達時人車早已散去，警方追查後鎖定吳男並通知到案，依道路交通管理處罰條例開出1萬2千元罰單，滿臉愁容的收下罰單。

安平派出所指出，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款規定，「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰；警方視其情節，開出1萬2千元罰單，並約制其行為。

且據同法第3項規定，若有「二輛以上之汽車共同違反第一項規定，或在道路上競駛、競技者」，最高則可處9萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照，警方提醒民眾切勿以身試法。

據調查，上月29日凌晨1時許，警方接獲110通報，有民眾在安平戀愛廣場以翹孤輪方式騎乘機車，漠視道路交通法規，四分局獲報後即火速前往取締，惟警網抵達時人車一行早已散去。經安平派出所警員黃采玲連夜調閱沿途監視器追查，鎖定該名機車騎士並通知到案，依法舉發。