黃金買賣假投資真詐財 老翁逾百萬退休金險被「詐」乾

「阿北，金價毋通匯！」雲林縣水林鄉卓姓老翁日前到嘉義縣合庫銀行北朴子分行，準備匯款127萬元給友人，行員直覺有異，通報警方到場，經查，卓姓老翁接獲騙徒誆稱投資黃金，退休生活有保障，在員警行員勸阻下，老翁驚覺差點受騙，感謝行員及警方。

朴子警分局朴子派出所5日，接獲合庫北朴子分行郭姓行員通報指稱，卓姓老翁臨櫃匯款127萬元，老翁稱只知道朋友銀行帳戶，無法交代朋友名字、電話等資料，疑遭詐騙，警方立即趕往了解。

經查，卓姓老翁3月接獲投資黃金推銷電話，對方鼓吹「小小投資，固定獲利」，退休生活有保障，老翁心動前往合庫北朴子分行，匯款127萬到對方指定帳戶。