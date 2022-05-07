7旬翁登柴山誤闖軍事管制區 迷路9小時吹哨獲救

高市一名73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途，老翁受困原始林區直至下午4時自行報案，消防搜救人員獲報，兵分兩路上山搜救，所幸老翁身上有帶口哨，救難人員尋口哨聲，在晚間7時順利找到人，結束驚魂9小時！

據了解，該名73歲張姓老翁昨日上午10時許，獨自前往柴壽山踏探秘境，當時老翁先從柴壽山北面小坪頂休息站，順著林道往東邊方向的原始林方向前進，因路況不熟，誤闖鼓山區東柴壽山觀海岩下方軍事管制區。

張姓老翁在山區迷途，受困後一直走不出來，因身體不適，加上傍晚天色昏暗，下午4時打119求救。

高市府消防局二大隊副中隊長余泰運，率鼓山分隊小隊長戴源宏、隊員黃騰基、曾柏喻及羅傑等2車4人、保七總隊壽山分隊、中華戶外探險協會雲豹工作隊4人及壽管處巡查員1車4人同步前往，背負急救裝備徒步，在俗稱屬於軍事管制區的「黑森林」半原始叢林中，開山闢路兵分兩路展開搜索。

所幸搜救單位經驗十足，加上張姓老翁身邊有帶口哨，搜救人員尋哨音逐漸接近老翁，在晚間7時39分許，順利在赤藤林中發現張姓老翁，1小時後順利將老翁護送下山，結束9小時驚魂記。