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7旬翁登柴山誤闖軍事管制區 迷路9小時吹哨獲救

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途，老翁受困原始林區直至下午4時自行報案，消防搜救人員獲報，兵分兩路上山搜救，所幸老翁身上有帶口哨，救難人員尋口哨聲，在晚間7時順利找到人，結束驚魂9小時！

據了解，該名73歲張姓老翁昨日上午10時許，獨自前往柴壽山踏探秘境，當時老翁先從柴壽山北面小坪頂休息站，順著林道往東邊方向的原始林方向前進，因路況不熟，誤闖鼓山區東柴壽山觀海岩下方軍事管制區。

張姓老翁在山區迷途，受困後一直走不出來，因身體不適，加上傍晚天色昏暗，下午4時打119求救。

高市府消防局二大隊副中隊長余泰運，率鼓山分隊小隊長戴源宏、隊員黃騰基、曾柏喻及羅傑等2車4人、保七總隊壽山分隊、中華戶外探險協會雲豹工作隊4人及壽管處巡查員1車4人同步前往，背負急救裝備徒步，在俗稱屬於軍事管制區的「黑森林」半原始叢林中，開山闢路兵分兩路展開搜索。

所幸搜救單位經驗十足，加上張姓老翁身邊有帶口哨，搜救人員尋哨音逐漸接近老翁，在晚間7時39分許，順利在赤藤林中發現張姓老翁，1小時後順利將老翁護送下山，結束9小時驚魂記。

消防局二大隊副中隊長余泰運表示，高雄柴壽山近來屢傳山友受傷及走失案件發生，呼籲山友為了安全起見，上山健行盡量在裝備充足情況下結伴而行，誤走不熟悉路線，以免發生危險。

張姓老翁誤闖柴山軍事管制區秘境迷路，因身邊有帶口哨，搜救人員尋哨音逐漸接近後，順利找到人。圖／中華戶外探險協會提供
張姓老翁誤闖柴山軍事管制區秘境迷路，因身邊有帶口哨，搜救人員尋哨音逐漸接近後，順利找到人。圖／中華戶外探險協會提供
高市73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途9小時，所幸經救難人員搜救，加上自己帶口哨吹哨音，順利獲救。圖／中華戶外探險協會提供
高市73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途9小時，所幸經救難人員搜救，加上自己帶口哨吹哨音，順利獲救。圖／中華戶外探險協會提供

山友

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