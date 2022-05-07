氣！新竹女點外送200元鹹酥雞不見 「偷吃」男下場出爐
鹹酥雞是國民美食，不少台灣人宵夜都愛來這一味。新竹市李姓女子去年用Uber Eats點外送，叫了200元一大袋鹽酥雞準備大快朵頤，未料取餐時發現鹹酥雞不翼而飛，又餓又氣立刻報警。原來是田姓男子路過拿走吃光光，新竹地方法院依竊盜罪，判處田男罰金2000元。
簡易判決書指出，這起案件發生在去年7月10日晚上23時許，田姓男子經過新竹市某處時，徒手竊取李姓女子所訂購放置在該處的Uber Eats外送餐點，得手後把整袋鹽酥雞全部吃光光。
李姓女子花了200元訂購鹹酥雞，準備當宵夜，但取餐時卻發現不翼而飛，氣得報警處理，警方獲報調閱現場監視器，循線查獲是32歲的田姓男子所為，田到案時坦承偷了鹹酥雞，並已吃得一乾二淨。
法官審酌確認相關人員敘述情節相符，檢視Uber Eats電子明細及監視器畫面翻拍照片等無誤，認為田姓男子恣意竊取他人財物，顯不尊重他人之財產法益，衡酌其犯罪情節、手段、所竊得之財物價值非高，依刑法竊盜罪判處罰金2000元，偷吃別人鹹酥雞等同付出10倍代價。
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