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怨老母不幫償債還當眾斥責 啃老男竟當街呼她巴掌
新北市無業林姓男子陸續向友人借款，共積欠數萬元，友人兼債主上門追討，林男不滿媽媽不僅不願代為清償，還當眾出言斥責其友人兼債主，讓他覺得很沒面子，竟當街出手賞老媽一個耳光，讓林母既痛心又難過，堅持提告，新北地檢署日前依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴。
起訴指出，林男與母親同住在新莊區中原東路，林男因向友人借款積欠數萬元債務，今年2月初，友人兼債主上門追討，林男出言求助媽媽，遭母親嚴詞拒絕。
林男見母親不願意代為清償這筆債務，還在住家大門口前，當眾斥責其友人兼債主帶壞其兒子，讓林男覺得很沒有面子，竟當街徒手朝母親左臉呼了一巴掌，致林母左臉頰紅腫。
林母完全沒想到兒子竟會如此不孝，既痛心又難過之餘，堅持報警提告，新北地檢署日前依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴林男。
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