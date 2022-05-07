快訊

快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底「作者就是自己」

研究：Omicron並未消滅Delta 未來恐捲土重來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怨老母不幫償債還當眾斥責 啃老男竟當街呼她巴掌

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市無業林姓男子陸續向友人借款，共積欠數萬元，友人兼債主上門追討，林男不滿媽媽不僅不願代為清償，還當眾出言斥責其友人兼債主，讓他覺得很沒面子，竟當街出手賞老媽一個耳光，讓林母既痛心又難過，堅持提告，新北地檢署日前依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

起訴指出，林男與母親同住在新莊區中原東路，林男因向友人借款積欠數萬元債務，今年2月初，友人兼債主上門追討，林男出言求助媽媽，遭母親嚴詞拒絕。

林男見母親不願意代為清償這筆債務，還在住家大門口前，當眾斥責其友人兼債主帶壞其兒子，讓林男覺得很沒有面子，竟當街徒手朝母親左臉呼了一巴掌，致林母左臉頰紅腫。

林母完全沒想到兒子竟會如此不孝，既痛心又難過之餘，堅持報警提告，新北地檢署日前依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴林男。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

債務

延伸閱讀

油漆工遲未下班 表哥赴工地找人才發現他中毒倒地

反對捷運萬大線轉彎 土城自救會新北地檢署拉布條陳情

徐乃麟向大龍蝦總經理討90萬借款 勝訴確定

獨／新北檢一法醫確診 新北警4個分局急採檢

相關新聞

國道死亡車禍 廂型車閃車失控自撞護欄一死一傷

今天凌晨，一對夫妻駕駛廂型車，行駛於國道南下37.8公里，疑因閃車不慎失控自撞外側護欄，後座妻子一度卡困車內，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。由於駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待國道警方調查釐清。

怨老母不幫償債還當眾斥責 啃老男竟當街呼她巴掌

新北市無業林姓男子陸續向友人借款，共積欠數萬元，友人兼債主上門追討，林男不滿媽媽不僅不願代為清償，還當眾出言斥責其友人兼...

邊罵「再看挖妳眼睛」邊料理秋刀魚 松機女組員嚇壞了

交通部民航局台北國際航空站唐姓航務組組員與吳姓女同事口角，他恫嚇「你再看，小心我挖掉妳眼睛」，吳女報警，唐遭航警移送。台...

他南下高雄赴約竟身中10多刀慘死 兇嫌指向女網友前夫

高雄市苓雅區林森二路兇殺命案，檢警今天下午相驗，發現南下找女網友的吳姓男子，頸、腹等處身中10刀，死在女網友住處浴室，約...

氣！新竹女點外送200元鹹酥雞不見 「偷吃」男下場出爐

鹹酥雞是國民美食，不少台灣人宵夜都愛來這一味。新竹市李姓女子去年用Uber Eats點外送，叫了200元一大袋鹽酥雞準備...

7旬翁登柴山誤闖軍事管制區 迷路9小時吹哨獲救

高市一名73歲張姓老翁，昨日上午獨自一人登柴山踏秘境，卻誤闖軍事管制區迷途，老翁受困原始林區直至下午4時自行報案，消防搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。