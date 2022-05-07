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國道死亡車禍 廂型車閃車失控自撞護欄一死一傷
今天凌晨，一對夫妻駕駛廂型車，行駛於國道南下37.8公里，疑因閃車不慎失控自撞外側護欄，後座妻子一度卡困車內，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。由於駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待國道警方調查釐清。
據了解，高姓男子（54歲），今天凌晨3時許，與妻洪女（52歲）駕駛一輛廂型車，行經國道一號高速公路南下37.8公里（林口爬坡道），疑因為閃避同行車輛，不慎失控自撞路肩護欄，導致車身損毀變形，車上貨品、車殼碎片、零件撞飛散落一地，後座洪女卡困車內動彈不得。
強大撞擊力，整輛車往右旋轉，直到撞上路燈才止停，消防隊獲報派員趕抵，經用破壞器材協助洪女脫困，經檢視洪女已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。由於高姓駕駛沒有酒駕，事故真正原因及責任歸屬，有待國道警方調查後釐清。
國道警呼籲用路人，應遵守交通規則，行車應放慢車速，開車上路養足精神不要疲勞駕駛，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
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