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國道驚魂！他開外線突遭大車側撞 慘被推行近20秒
1名網友昨天在新竹爆料公社臉書社團貼文，提到自己行駛國道3號新竹路段突遭大車側撞，行車記錄器畫面曝光，完整拍攝他的車輛挨撞後，大車幾乎沒煞車，一路往前推近20秒才停下，讓人捏把冷汗。國道6隊警方今天證實有此事故，無人受傷，但呼籲用路人變換車道要小心，以免挨罰又恐危及生命安全。
該名男網友貼文表示，自己的車輛被一輛變換車道不慎的大車「撞歪」，所幸人員平安，並附上影片呼籲網友提醒身邊的親友，上國道開車時與大車保持距離較安全。
男網友附上行車記錄器完整畫面，內容拍攝到駕駛的車輛原本好好行駛在外側車道，疑因一旁中線車道的聯結車變換車道不慎，直接撞上他的左側車身，一路往前「頂」行駛至少4、500公尺才停下。不少網友看了直呼嚇人，也有人認為駕駛好淡定，只聽到最後一聲嘆氣聲。
國道第6公路警察大隊證實有此事故，事發在前天上午的國道3號北向89.9公里處竹林路段，勤指中心獲報後立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。
國道竹林分隊釐清事故原因，為80年次的卓姓營半聯車男駕駛，行駛中線準備變換外線車道不當，擦撞外線車道的80年次李姓男子駕駛的灰色小客車，一路推行導致灰色小客車左側車身受損，無人受傷。
竹林分隊分隊長翁基超說，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，可處罰3000至6000元。提醒用路人變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，並要確保安全距離與後視鏡死角等，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。
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