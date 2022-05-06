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不打方向燈只差1分鐘連吃2罰單 警方遭批拚績效
新北市林姓市民投訴指稱，4月16上午開車行經新店區133巷口與中央路交會處，等紅綠燈準備左轉中央路，再直行中央路右轉至水源快速道路，3、6日分別接獲2張新店警分局根據民眾檢舉開的交通罰單，只差1分鐘，接連吃2張未依規定使用方向燈的罰單，他不服，要依法申訴。
林姓市民說，同一事件同一天（4月16日上午），1分鐘內（7點44分、45分），連續接獲2張不同警員開出的交通罰單，舉發理由是「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」，各裁處1200元，合計2400元。
他不服說，不依規定使用方向燈，停車等紅綠燈，有何法規敘明: 「若要轉彎要一直打方向，不能等車輛啟動時才打及打燈時間要多久…等」的標準作業規範（S.O.P）。
警方檢附照片，未見全程連續錄影，單號CU285120607:45:01照片顯示後左燈有亮，提供照片無法佐證未依規定打方向燈。讓他感受被人跟拍，因為車後從照片顯示有段距離都無車。
他表示，整起事件對他是開車轉左1分鐘內的行為，但警方處置卻視為2件交通違規，不免讓人質疑警方拚績效，若接獲民眾檢舉案，依車號及違規時間建置檢核機制，當可減少民怨。
新店警分局交通組趙姓組長說，民眾檢舉檢附2段影片、照片分開上傳，第一段影片：左轉中央路未依規定打方向燈，第二段影片：直行中央路從內側車道切換外側，未打方向燈，2件是不同時間、地點及不同違規樣態，分案交給2名員警依規定開單。
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