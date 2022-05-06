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影／未成年少年揚言要炸機場 航警局24小時內火速破案

攝影中心 / 記者季相儒／桃園機場即時報導

日前有名網友在星宇航空及長榮航空網站分別留言要炸桃園機場，航空警察局接獲航空公司報案後高度重視，由刑警大隊立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，經專案小組擴大分析比對2案網路資訊關聯性，於24小時內鎖定涉案犯嫌為同一人，循線查獲魏姓未成年少年到案。

據了解魏姓少年因中輟在家，且因疫情關係無法出國及近期疫情快速上升也無法規劃國內長途旅遊，又在電視上看到俄、烏戰爭中飛彈轟炸機場及知名人士開飛機相關新聞報導，造成該少年情緒沮喪並心生不滿，並隨機挑選2家航空公司留言挑釁恐嚇以宣洩不滿情緒。

航警局在偵辦過程中同時獲悉鐵路警察局接獲高鐵網站報案類似留言案件，經檢視查扣的犯罪使用電腦中確有魏性少年至高鐵網站留言等相關資料。續由航警局刑大與鐵路警局刑大共同清查相關案情後，全案依涉嫌民用航空法及刑法恐嚇罪嫌移送台灣桃園地方法院少年法庭。

航警局表示機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦。航警局再次呼籲，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。網路不是法外之地，請民眾勿以身試法，不要因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。

日前有名網友在星宇航空及長榮航空網站分別留言要炸桃園機場，航空警察局接獲航空公司報案後高度重視，由刑警大隊立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，經專案小組擴大分析比對2案網路資訊關聯性，於24小時內鎖定涉案犯嫌為同一人，循線查獲魏姓未成年少年到案，圖為桃園機場航廈。記者季相儒／攝影
日前有名網友在星宇航空及長榮航空網站分別留言要炸桃園機場，航空警察局接獲航空公司報案後高度重視，由刑警大隊立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，經專案小組擴大分析比對2案網路資訊關聯性，於24小時內鎖定涉案犯嫌為同一人，循線查獲魏姓未成年少年到案，圖為桃園機場航廈。記者季相儒／攝影
航警局刑事大隊副大隊長陳沛澍表示機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦。航警局再次呼籲，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。網路不是法外之地，請民眾勿以身試法，不要因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。記者季相儒／攝影
航警局刑事大隊副大隊長陳沛澍表示機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦。航警局再次呼籲，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。網路不是法外之地，請民眾勿以身試法，不要因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。記者季相儒／攝影

桃園機場 警察 恐嚇 未成年

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