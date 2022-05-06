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陷「中東帥將軍」甜蜜陷阱 婦險匯7.2萬救斷腿愛人

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

「跨國將軍愛情詐騙」梗又來了！高雄市一名64歲劉姓婦人在網路交友軟體認識一名自稱在中東地區當將軍的詹姆斯黃男子，劉婦見男方有帥氣外表說話又甜，深陷對方所設的詐騙圈套，對方佯稱因戰爭斷腿受重傷，劉婦急奔郵局匯7萬2000元婦醫藥費，所幸警方及時勸阻。

警方指出，64歲的劉姓婦人4日下午至三民區民壯路的郵局準備匯款7萬2000元，當時郵局人員關懷提問，問劉婦匯款給誰，劉婦指要匯給朋友，但對友人身分交代不清，郵局人員懷疑劉婦遭詐騙，於是報警。

陽明派出所巡佐林文哲、警員戴誌賢獲報到場後，詢問劉婦匯款原因，劉婦告知警方日前使用交友軟體，在網路上結識一名自稱派駐在中東地區的將軍詹姆斯黃，因對方有著帥氣的外表，且不時噓寒問暖，她認為對方是真命天子。

劉婦說，日前男方告知在戰爭中受了重傷，腿斷了，急需一筆醫藥費來處理傷勢，只要等他身體康復後，會來台灣和她結婚，她心疼對方受傷遭遇，因此想匯款幫助對方；劉婦並秀出對方急催她匯款的對話。

警方告知劉婦此為常見的跨國將軍愛情詐騙伎倆，只要匯錢，對方不僅不會來台灣，還會消失無蹤，劉婦才相信自己遇到騙子，警方當場請劉婦將對方加以封鎖刪除，並告誡劉婦勿再對陌生人匯款，才能保住積蓄。

高雄市劉姓婦人深陷「中東帥將軍」甜蜜陷阱，至郵局匯7.2萬，準備救斷腿愛人，所幸經警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓婦人深陷「中東帥將軍」甜蜜陷阱，至郵局匯7.2萬，準備救斷腿愛人，所幸經警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓婦人在郵局向警方秀出手機中對方急催她匯款的對話。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓婦人在郵局向警方秀出手機中對方急催她匯款的對話。記者石秀華／翻攝

詐騙 交友軟體 中東 愛情

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