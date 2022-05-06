陷「中東帥將軍」甜蜜陷阱 婦險匯7.2萬救斷腿愛人

「跨國將軍愛情詐騙」梗又來了！高雄市一名64歲劉姓婦人在網路交友軟體認識一名自稱在中東地區當將軍的詹姆斯黃男子，劉婦見男方有帥氣外表說話又甜，深陷對方所設的詐騙圈套，對方佯稱因戰爭斷腿受重傷，劉婦急奔郵局匯7萬2000元婦醫藥費，所幸警方及時勸阻。

警方指出，64歲的劉姓婦人4日下午至三民區民壯路的郵局準備匯款7萬2000元，當時郵局人員關懷提問，問劉婦匯款給誰，劉婦指要匯給朋友，但對友人身分交代不清，郵局人員懷疑劉婦遭詐騙，於是報警。

陽明派出所巡佐林文哲、警員戴誌賢獲報到場後，詢問劉婦匯款原因，劉婦告知警方日前使用交友軟體，在網路上結識一名自稱派駐在中東地區的將軍詹姆斯黃，因對方有著帥氣的外表，且不時噓寒問暖，她認為對方是真命天子。

劉婦說，日前男方告知在戰爭中受了重傷，腿斷了，急需一筆醫藥費來處理傷勢，只要等他身體康復後，會來台灣和她結婚，她心疼對方受傷遭遇，因此想匯款幫助對方；劉婦並秀出對方急催她匯款的對話。