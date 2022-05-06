這2款複合材料瓦斯桶會滲漏 從2處看是否應立即停用、回收

消防署獲報近期發現市面上有一批複合材料瓦斯桶有滲漏的情形，經查德宏工業股份有限公司旗下設立在桃園市楊梅區的德宇複合材料公司所生產型號LPG CYLINDER、GT-LPG-16C-FC-F1這兩款16公斤複合材料瓦斯桶有滲漏情況，可能會造成瓦斯蓄積而發生危險，消防署呼籲民眾發現若有慘漏情況，立即停止使用通知業者進行回收，也可向各縣市消防局洽詢。

針對這批複合材料瓦斯桶被政府要求回收，德宏工業公司回應表示，日前因某單一客戶因積欠公司1000多萬元貨款，公司已依正常法律途徑追討貨款，但該客戶卻向消防署投訴，指稱公司所產製的瓦斯桶容器會漏氣，以致消防署直接廢止公司兩張型式認可並要求回收這兩款瓦斯桶容器，經統計應回收數量總計約45000只，已依照消防署命令積極執行回收，目前已經回收5400多只容器。

德宏指出，此次應回收容器主要集中在某單一瓦斯業者，該業者持有應回收容器數量達3萬1313只，外觀顏色為明顯黑色，大部分使用自閉式閥，該業者在接獲回收命令後仍持續充填瓦斯給消費者使用，導致回收作業出現困難。同時針對消防署廢止型式認可處分，其行政處分過程多處明顯違反比例原則，且未經詳細調查就逕自廢止公司該兩款型式瓦斯桶容器的認可，已經依法向消防署上級機關提出訴願來自立救濟。

消防署是經瓦斯販賣業者反映及第三公正機構檢測後，發現德宏工業股份有限公司旗下德宇複合材料公司所製造LPG CYLINDER、GT-LPG-16C-FC-F12款型號有部分複合材料瓦斯桶會發生瓦斯滲漏現象，已經內政部於今年4月6日依法廢止該型號之型式認可證書，並要求德宇複合材料公司回收這2款型號產製的全部複合材料瓦斯桶。

消防署指出，民眾可檢視容器外觀，型號LPG CYLINDER外觀為側邊橢圓簍空造型，顏色有黑色、紅頂白底、及藍頂白底3種，而型號GT-LPG-16C-FC-F1為側邊六角形簍空，外觀為黑色，同時再查看瓦斯桶護圈上檢驗卡的容器號碼，若號碼在新聞圖片下方的「回收容器號碼清冊」範圍內，則屬應立即回收的瓦斯桶容器。