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影／台南公寓疑施工不慎釀災 屋主及施工人員燒傷送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「轟！」一聲巨響，台南市東區裕農路726巷一民宅3樓冒出濃煙，疑是施工使用松香水不慎，與噴槍火源引發火警，台南市消防局據報後調派大批人車前往滅火，消防員入內搶救出段姓女屋主，火勢很快被撲滅，段女全身35%的二度灼傷，蔡姓施工人員則輕微燒傷，陸續將2人送醫治療。

第七大隊副大隊長陳明辰說，下午1時30分獲報，裕農路726巷連棟式公寓3樓傳出火警，到場後有些許白煙，出水搶救，消防員進入火場，現場有1名婦人受傷，火勢很快被撲滅，經救護車將傷者送往成大醫院治療，現場另名男子已則有輕微灼傷，隨後也將他送醫治療。至於起火原因，他說仍待火調科進一步釐清。

社區鄰居說，案發時，「轟！」一聲巨響，隨即該住戶冒出濃煙，趕緊跑出家門一探究竟。他表示，之前附近曾發生氣爆案件，迄今餘悸猶存，今天又發生此事，令他心跳加快。現場人員指出，疑是施工使用松香水不慎，與噴槍火源引發火警。

當地里長及住戶兒子獲報後迅速到場了解情況，隨後趕赴醫院探視母親狀況，並向消防人員需要火調，釐清起火原因。

消防員入內搶救出段姓女屋主，全身35%二度灼傷，由救護車送往成大醫院治療。記者邵心杰／攝影
消防員入內搶救出段姓女屋主，全身35%二度灼傷，由救護車送往成大醫院治療。記者邵心杰／攝影
「轟！」一聲巨響，台南市東區裕農路726巷一民宅3樓下午冒出濃煙，消防局據報後趕往現場滅火。記者邵心杰／攝影
「轟！」一聲巨響，台南市東區裕農路726巷一民宅3樓下午冒出濃煙，消防局據報後趕往現場滅火。記者邵心杰／攝影
當地里長及住戶兒子獲報後迅速到場了解情況，隨後趕赴醫院探視母親狀況，並向消防人員需要火調，釐清起火原因。記者邵心杰／攝影
當地里長及住戶兒子獲報後迅速到場了解情況，隨後趕赴醫院探視母親狀況，並向消防人員需要火調，釐清起火原因。記者邵心杰／攝影

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