中山高小客車挨撞釀連環事故、硫酸鈉翻倒 警追肇逃車

國道1號南下78公里、新竹縣湖口路段今天早上發生連環車禍，其中造成1輛大貨車載送4大桶液態硫化鈉掉落車道，出動毒性化學災害應變中心到場處理，事故約花4個小排除。

國道警方初步調查，事故肇因1輛車輛行駛外側車道擦撞自小客車後，引發後續多起撞擊事故，該肇事車輛不明原因逃離現場，正在積極追查。

國道第二大隊楊梅分隊今天早上6點32分獲報，竹縣湖口南下路段有4輛車發生事故，包括1輛大貨車、1輛小客車，以及2輛營業半聯結車，由於大貨車載運的危險物品散落車道，警方先清出1個車道讓後方回堵車輛通行，毒性化學災害應變中心也到場處理。

經國道警方初步了解，1輛車號不詳的車輛行駛外側車道時，擦撞另輛自小客車，導致小客車失控撞擊外側護欄後彈至外側車道，接著又撞擊到營業半聯結車後停於外側車道，因事故來得突然，載運硫化鈉的大貨車反應不及追撞後翻覆，化學物品也掉落。

裝有液態硫化鈉的4個化學槽桶分別掉落於內側及外側車道後，另輛營業半聯結車也煞車不及撞擊到散落車道的掉落物，接連事故也導致有廖姓半聯結車駕駛及自小客車車上徐姓乘客受傷，輕傷送楊梅天成醫院救治，事故占據車道一度釀十多公里回堵。