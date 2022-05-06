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影／暖警雨天助女背影有洋蔥 家屬讚：超級帥氣的背影

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰警分局萬豐派出所長張逸格今天說明，本月3日晚間與警員錢志豪雨天巡邏協助一名落單的女子推動拋錨機車，員警為民服務的背影被這名女子拍下來，家屬還PO網感謝暖警「雖然模糊，但卻是超級帥氣的背影，謝謝您謝謝您。」引起網友熱議與好評。

張逸格今天說，他和錢志豪是在本月3日晚間9時巡邏行經中投西路一段與板橋路口，發現一名女子坐在機車上，雙腳慢慢往後划動，試圖移動車子，當時下著細雨且該處路段偏僻，機車車燈沒開，擔心行經車輛沒注意發生車禍，於是上前關心。

張逸格指出，因女子表示機車熄火，警方先協助看能否重新發動機車，但仍無法順利發動，警方直接將機車牽至有燈光明亮的民宅旁，讓女子聯繫其母其載其返家，原以為是簡單為民服務舉手之勞，沒想到被女子拍到員警背影，還讓家屬在霧峰人俱樂部貼文。

家屬貼文表示，警方熱心幫女兒啟動機車，無法發動後，還幫她推車，警車也在後方慢慢開，好感動呀！謝謝人民保母，謝謝波麗士，小女偷拍照，雖然模糊，但卻是超級帥氣的背影，謝謝您謝謝您。萬豐派出所的警察先生，祝福你們健康平安。

霧峰分局分局長李建興說，肯定員警秉持同理心及熱心助人的態度關心民眾，發揮為民服務的熱忱，並呼籲大眾，如半路遇到車子熄火，不要慌張，可慢慢移至路旁或開啟故障燈，警示後方車輛前方有事故，以免發生車禍。

台中市警局霧峰警分局萬豐派出所長張逸格、警員錢志豪本月3日晚間雨天巡邏，協助一名落單的女子推動拋錨機車。圖／警方提供
台中市警局霧峰警分局萬豐派出所長張逸格、警員錢志豪本月3日晚間雨天巡邏，協助一名落單的女子推動拋錨機車。圖／警方提供

車禍 警察

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