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米糕店升降機夾死送貨婦 高雄市勞檢處勒令停用機械

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市米糕店今天發生升降機夾死送貨婦人。圖／讀者提供
高雄市米糕店今天發生升降機夾死送貨婦人。圖／讀者提供
高雄市前金區某米糕店今天發生送貨婦人遭送餐升降機夾頭，消防隊趕到救人，發現婦人已經死亡。勞檢單位及警方了解，婦人在凌晨就進店送貨，距店家發現事故已相隔4小時，可能操作不當或機械故障致發生意外，勞檢已勒令店家停用升降機。

據了解，遭簡易升降機夾死的李姓婦人（48歲），是肉品供應商，已婚育有2名未成年兒女，今天凌晨3點30分，她就騎機車送絞豬肉，到前金區自強三路的米糕店，直到今天上午7點30分許，米糕店員工上班，準備營業，一上2樓，便發現李婦被店內送餐的升降機夾頭，已無氣息。

米糕店員工立即打119求救，消防隊趕抵店內，發現李婦後頸被升降機的送餐平台夾住， 撐開平台救出李婦，驚覺李婦已經當場死亡。

警方據報，聯絡李婦的弟弟到場，弟弟目睹她死亡，情緒激動，趕緊聯絡在外地工作的姊夫趕回高雄。據了解，李婦已有2名未成年兒女，在母親節前夕，得悉媽媽出意外，相當難過。

高雄市勞檢處了解，李婦是使用供運餐食的簡易升降機被夾死，已要求店方停用升降機械設備。警方與勞檢察看事故現場，懷疑升降機內的平台由上而下降下，才夾住李婦後頸，因當時沒其他人在店內才失救，至於是人為操作失當或機械故障還待調查。

勞檢已勒令米糕店停用升降機。圖／讀者提供
勞檢已勒令米糕店停用升降機。圖／讀者提供
高雄市米糕店今天發生升降機夾死送貨婦人。圖／讀者提供
高雄市米糕店今天發生升降機夾死送貨婦人。圖／讀者提供

勞檢 未成年

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