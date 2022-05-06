高雄女送貨員遭米糕店貨梯夾死 勞檢處命停用設備

1名婦人送貨到高雄市前金區米糕店，不料遭送貨小電梯夾頭死亡。圖／讀者提供 高雄前金區一間米糕店2樓今天上午發生意外，李姓女送貨員運送豬肉時頸部遭運餐簡易提升機貨梯夾死，勞檢處人員稽查後已要求停用機械設備，事故原因仍待查。

高雄市政府勞工局今天中午指出，勞檢處人員獲報後前往稽查，經查李女是遭業者設置供運餐食的簡易提升機貨梯夾死，目前已要求停用機械設備，詳查發生原因。

高雄市政府警察局新興分局發布訊息說明，上午7時40分接獲陳姓女子報案，指48歲李女脖子意外遭前金區自強三路米糕店2樓貨梯夾住，立即與消防救護人員趕赴現場。