她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警方報案；台北地方法院審理，吳認罪，法官依3個強制性交罪判吳有期徒刑4年。可上訴。

判決說，吳3次犯行應分論併罰，審酌吳與被害人原是男女朋友，因女方提議分手而起歹念，3罪各判刑3年2月，訂應執行刑。

吳與被害人交往3年，2020年9月女友提出分手要求，吳受打擊、情緒不穩，不甘心與女友分手，一再試圖挽回。

判決書指出，2020年9月25日晚間，吳約被害人外出談判，但被害人在家中睡著、未赴約，當天深夜，吳自僱鎖匠打開女友台北市萬華區昆明街租屋處的門鎖，被害人無奈，讓吳進屋談話。

吳進入屋內，與對方談論分手及復合，被害人解釋，吳無法接受，吳企圖以發生性行為讓對方回心轉意，強制性交得逞，得逞後留宿女友租處睡覺。

第2天上午9時吳睡醒，再次要求復合被拒，情緒激動拿起水果刀說「是不是曖昧對象消失了就會回到我身邊？」，恫稱想殺人再自殺；中午吳的女友想趕人，吳2度將她推倒在床，再次強制性交。

2020年10月1日凌晨，吳藉口要出借行李箱，拎箱子到被害人住處，進入屋內放好箱子卻不肯離去，再度要求復合，還稱自己在看精神科、吃藥，想殺人再自殺；吳先以按摩棒摩擦女友下體，再以手機竊錄女友下體，第3次性侵女友。