快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警方報案；台北地方法院審理，吳認罪，法官依3個強制性交罪判吳有期徒刑4年。可上訴。

判決說，吳3次犯行應分論併罰，審酌吳與被害人原是男女朋友，因女方提議分手而起歹念，3罪各判刑3年2月，訂應執行刑。

吳與被害人交往3年，2020年9月女友提出分手要求，吳受打擊、情緒不穩，不甘心與女友分手，一再試圖挽回。

判決書指出，2020年9月25日晚間，吳約被害人外出談判，但被害人在家中睡著、未赴約，當天深夜，吳自僱鎖匠打開女友台北市萬華區昆明街租屋處的門鎖，被害人無奈，讓吳進屋談話。

吳進入屋內，與對方談論分手及復合，被害人解釋，吳無法接受，吳企圖以發生性行為讓對方回心轉意，強制性交得逞，得逞後留宿女友租處睡覺。

第2天上午9時吳睡醒，再次要求復合被拒，情緒激動拿起水果刀說「是不是曖昧對象消失了就會回到我身邊？」，恫稱想殺人再自殺；中午吳的女友想趕人，吳2度將她推倒在床，再次強制性交。

2020年10月1日凌晨，吳藉口要出借行李箱，拎箱子到被害人住處，進入屋內放好箱子卻不肯離去，再度要求復合，還稱自己在看精神科、吃藥，想殺人再自殺；吳先以按摩棒摩擦女友下體，再以手機竊錄女友下體，第3次性侵女友。

第3次遭性侵，被害人透過臉書聯絡吳的胞兄將吳帶離現場，顧念舊誼，沒有立即報案；2020年10月3日，被害人發現吳以LINE傳送偷拍她下體的照片旋即收回，忍無可忍，向萬華分局報案。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

分手 殺人 偷拍

延伸閱讀

印度少女赴警局報案自己被輪流性侵 指控再遭警官性侵

GD放閃緋聞女友Jennie？「名牌包這1處細節」被指戀愛證據　回歸首秀搶當人間香奈兒

男神瘦子宣布死會！盤點過去護愛金句 秀超Man男友力

「行走費洛蒙」瘦子宣布結婚　老婆疑有「孕」可循

相關新聞

炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警...

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到...

她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警...

影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4

針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高...

影／轎車右轉未注意後方來車 擦撞機車騎士噴撞路燈

昨天下午5時30分許，台南市健康路一段近台南棒球場發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道東向西行駛，右轉時未注意...

警車加「光明燈」比照國道警保安全 慶安宮捐直立LED燈

基隆去年台62線快速公路車速快，夜間視線不佳，曾發生一起「二次車禍」，有鑑於員警在處理交通事故時，可能因現場照明不足或其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。