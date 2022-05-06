炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈。圖／美聯社資料照 台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警方4日曾接獲要在高鐵站等處放炸彈的恐嚇電郵。

台北市警察局指出，上午10時許接獲台中市警察局轉報，台中某廣播公司收到恐嚇電子郵件，內容提及要在台北101、桃園國際機場等處放炸彈，並在8日引爆。

北市警方表示，接獲轉報後，針對被提及地點，已通知轄區警局派員加強巡邏，防範可能發生任何意外，後續追查恐嚇電郵狀況由中市警局查處。

北市警方4日獲報，中山區有一間建設公司接獲恐嚇電子郵件，內容聲稱要到高鐵站和總統府放置炸彈，稍晚同區另一間公司也收到同樣內容電郵，已通知多個單位同步追查，針對信件署名真偽、身分及信件來源，並增派警力到相關處所加強安全維護。