快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

中央社 / 台北6日電

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈。圖／美聯社資料照
台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈。圖／美聯社資料照
北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警方4日曾接獲要在高鐵站等處放炸彈的恐嚇電郵。

台北市警察局指出，上午10時許接獲台中市警察局轉報，台中某廣播公司收到恐嚇電子郵件，內容提及要在台北101、桃園國際機場等處放炸彈，並在8日引爆。

北市警方表示，接獲轉報後，針對被提及地點，已通知轄區警局派員加強巡邏，防範可能發生任何意外，後續追查恐嚇電郵狀況由中市警局查處。

北市警方4日獲報，中山區有一間建設公司接獲恐嚇電子郵件，內容聲稱要到高鐵站和總統府放置炸彈，稍晚同區另一間公司也收到同樣內容電郵，已通知多個單位同步追查，針對信件署名真偽、身分及信件來源，並增派警力到相關處所加強安全維護。

北市 炸彈 恐嚇

延伸閱讀

爸媽別白跑！北市兒童新樂園5/9起每周一休園

北市親子遊樂新去處 迪化休閒運動公園「花」現驚奇

羅智強辭北市議員 應曉薇批：黨中央無視民意

旅遊公司董事長涉持毒 北市警網路查察逮人送辦

相關新聞

炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警...

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到...

她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警...

影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4

針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高...

影／轎車右轉未注意後方來車 擦撞機車騎士噴撞路燈

昨天下午5時30分許，台南市健康路一段近台南棒球場發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道東向西行駛，右轉時未注意...

警車加「光明燈」比照國道警保安全 慶安宮捐直立LED燈

基隆去年台62線快速公路車速快，夜間視線不佳，曾發生一起「二次車禍」，有鑑於員警在處理交通事故時，可能因現場照明不足或其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。