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影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4
針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高解析度攝影機，藉以採證舉發。國道警呼籲，駕駛人應遵守行車規定，否則違反道路交通管理相關規定，恐挨罰2萬4千元以下罰鍰，並吊照6個月。
國道警察局第一公路警察大隊表示，高速公路上下班尖峰時段因車流量大，導致交流道出口常回堵至主線車道，有些不耐久候的車輛，違規插隊、跨越槽化線、跨越禁止變換車道線等違規行為，衍伸不少事故發生，嚴重影響國道行車安全。
國道警指出，曾有汽車直接從內側車道，向右橫越3個車道，還把車停於五股交流道出口匝道前的槽化線後觀望，隨即插入車隊駛下交流道，驚險過程，造成後方來車驟然減速閃避。
這樣完全不顧其他用路人安全，全程都被高解析度攝影機完整攝入，事後對該輛違規汽車，依違反道路交通管理處罰條例第43條，任意驟然變換車道迫使他車讓道之危險方式駕車，開處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰；並吊扣該汽車牌照6個月。
國道警表示，為維護高速公路交流道行車秩序，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高解析度攝影機，採證舉發用違規路人。呼籲駕駛人，行經交流道區應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故。
如果錯過交流道（勿螃蟹危險行為）應至下個交流道，交通違規除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。
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