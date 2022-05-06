快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高解析度攝影機，藉以採證舉發。國道警呼籲，駕駛人應遵守行車規定，否則違反道路交通管理相關規定，恐挨罰2萬4千元以下罰鍰，並吊照6個月。

汽車橫移3車道駛車，挨罰2萬4以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。記者曾伯愷／翻攝
汽車橫移3車道駛車，挨罰2萬4以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。記者曾伯愷／翻攝

國道警察局第一公路警察大隊表示，高速公路上下班尖峰時段因車流量大，導致交流道出口常回堵至主線車道，有些不耐久候的車輛，違規插隊、跨越槽化線、跨越禁止變換車道線等違規行為，衍伸不少事故發生，嚴重影響國道行車安全。

國道警指出，曾有汽車直接從內側車道，向右橫越3個車道，還把車停於五股交流道出口匝道前的槽化線後觀望，隨即插入車隊駛下交流道，驚險過程，造成後方來車驟然減速閃避。

這樣完全不顧其他用路人安全，全程都被高解析度攝影機完整攝入，事後對該輛違規汽車，依違反道路交通管理處罰條例第43條，任意驟然變換車道迫使他車讓道之危險方式駕車，開處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰；並吊扣該汽車牌照6個月。

國道警表示，為維護高速公路交流道行車秩序，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高解析度攝影機，採證舉發用違規路人。呼籲駕駛人，行經交流道區應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故。

如果錯過交流道（勿螃蟹危險行為）應至下個交流道，交通違規除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

汽車橫移3車道駛車，挨罰2萬4千元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。記者曾伯愷／翻攝
汽車橫移3車道駛車，挨罰2萬4千元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。記者曾伯愷／翻攝

國道 車道 警察

延伸閱讀

曾是模範公務員 高公局前分局長涉貪遭起訴 交部註銷追繳獎金5萬

台中潭子缺機車路考練習場 民代協調於國4橋下空地設置

單親媽「鬼切」3車道下高速公路 這原因讓法院撤銷罰單

高公局估母親節交通量增5% 曝「這些時段」比較好走

相關新聞

炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警...

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到...

她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警...

影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4

針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高...

影／轎車右轉未注意後方來車 擦撞機車騎士噴撞路燈

昨天下午5時30分許，台南市健康路一段近台南棒球場發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道東向西行駛，右轉時未注意...

警車加「光明燈」比照國道警保安全 慶安宮捐直立LED燈

基隆去年台62線快速公路車速快，夜間視線不佳，曾發生一起「二次車禍」，有鑑於員警在處理交通事故時，可能因現場照明不足或其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。