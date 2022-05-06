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笨賊行竊失風車留現場逃跑 偷3車重返現場牽遇員警埋伏

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名游姓男子缺錢花用，昨天凌晨跑到蘆竹一處工地想偷機具變賣，結果被保全發現持棍追趕，不得不棄車逃逸，但他不捨得自己的車就這樣丟了，一早又陸續偷了小貨車、三輪腳踏車和機車代步重返現場，未料警方已在周邊埋伏，逃逸時被逮。

蘆竹警方指出，游男(48歲)昨天凌晨0時43分逃離工地後，爲返回平鎮住處，先偷了一輛小貨車代步，直至車子沒油，又偷了一輛三輪腳踏車騎回家。天亮後，他原本想騎三輪車回工地遷回自己的機車，但途中嫌三輪車費力，於是再偷了一輛機車，幾經波折，好不容易在8時20分回到現場，但員警已經在現場等他。

游男在騎贓車返回工地路上被員警發現，經員警鳴笛示意不停，最後被2輛警用機車包抄攔捕。他供稱自己因為缺錢花用才動歹念，但沒想到「偷雞不著蝕把米」，還為了牽回自己的機車，多背3條竊盜罪。

游男因缺錢花用跑到工地行竊，結果失風被趕跑，車留現場，為了牽車再偷3車，也因此多背3條竊盜罪。記者陳俊智／翻攝
游男因缺錢花用跑到工地行竊，結果失風被趕跑，車留現場，為了牽車再偷3車，也因此多背3條竊盜罪。記者陳俊智／翻攝
游男因缺錢花用跑到工地行竊，結果失風被趕跑，車留現場，為了牽車再偷3車，也因此多背3條竊盜罪。記者陳俊智／翻攝
游男因缺錢花用跑到工地行竊，結果失風被趕跑，車留現場，為了牽車再偷3車，也因此多背3條竊盜罪。記者陳俊智／翻攝

腳踏車 桃園 贓車

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