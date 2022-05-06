笨賊行竊失風車留現場逃跑 偷3車重返現場牽遇員警埋伏

桃園一名游姓男子缺錢花用，昨天凌晨跑到蘆竹一處工地想偷機具變賣，結果被保全發現持棍追趕，不得不棄車逃逸，但他不捨得自己的車就這樣丟了，一早又陸續偷了小貨車、三輪腳踏車和機車代步重返現場，未料警方已在周邊埋伏，逃逸時被逮。

蘆竹警方指出，游男(48歲)昨天凌晨0時43分逃離工地後，爲返回平鎮住處，先偷了一輛小貨車代步，直至車子沒油，又偷了一輛三輪腳踏車騎回家。天亮後，他原本想騎三輪車回工地遷回自己的機車，但途中嫌三輪車費力，於是再偷了一輛機車，幾經波折，好不容易在8時20分回到現場，但員警已經在現場等他。