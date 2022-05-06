影／轎車右轉未注意後方來車 擦撞機車騎士噴撞路燈

昨天下午5時30分許，台南市健康路一段近台南棒球場發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道東向西行駛，右轉時未注意後方來車，與右後方同向車道張姓機車騎士擦撞，致機車失控撞上路燈，四肢擦挫傷，有網友在網路社群PO出驚險畫面，民眾見狀倒抽一口氣。

台南市健康路一段近台南棒球場昨天下午發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道右轉時未注意後方來車，與右後方同向車道張姓機車騎士擦撞，致機車失控撞上路燈。記者邵心杰/翻攝

網友在「地圖型行車影像分享平台」PO出驚險畫面，引發討論，民眾說，在那條路敢這樣騎，身為台南的我致最高的敬意；民眾也說，站牌旁的人也嚇到翻車XD；民眾指出，類似案例這種路口右側超車事故已經很多；但也有民眾直呼畫面「好舒壓、微療癒」。

台南市警二分局交通分隊分隊長戴川盛指出，當時李姓轎車駕駛，駕車沿中西區健康路一段外側車道東向西行駛至事故地右轉時，與右後方同向同車道由張姓民眾駕駛的機車發生碰撞，導致機車騎士撞上路旁路燈，機車受損、騎士四肢擦挫傷送醫，幸好無生命危險。同時，警方呼籲轉彎車應禮讓直行車先行，並隨時注意周邊車輛動態，以免反應不及。