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警車加「光明燈」比照國道警保安全 慶安宮捐直立LED燈
基隆去年台62線快速公路車速快，夜間視線不佳，曾發生一起「二次車禍」，有鑑於員警在處理交通事故時，可能因現場照明不足或其他車輛駕駕駛疏忽，發生二次追撞事故，減少員警及民眾傷亡，慶安宮今捐贈5組「升降直立桿式LED輔助警示燈」，增加交通事故處理能的安全。
交通隊表示，該組警示燈裝置在巡邏車車頂，可直立升降，處理交通事故時，可以遠遠提醒後方車輛，及早發現避免追撞，用路人如看到直立桿式警示燈執勤時，即表示「前有事故，減速慢行」。
議員童子瑋表示，感謝慶安宮捐贈，有感於警察處理交通事故的危險，因此捐贈這二代改良的直立式LED燈，是除了國道外率先採用的地方警察局，是另類保平安的「光明燈」。
交通隊副隊長吳誌權說，國道公路警察前幾年有發生多次處理交隊事故時，遭後方車輛高速撞擊死傷事故，國道警就有採用這種直立式LED燈，亮度比一般警車亮很多，遠遠就可看到，在夜間處理車禍時非常好用，大幅增加員警及車禍當事人的安全。
吳誌權表示，基隆台62線、台62甲快速道路，常有大車禍車，因為基隆又多雨，處理事故時員警也十分危險，去年就發生一次事故再被後車追撞的二次車禍，為提升員警執勤安全及保障民眾，慶安宮特別捐贈5組設備，一組要9萬多元，總計45萬元。
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