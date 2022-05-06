母親節警方各出奇招 白河分局長下廚永康線上大會師

母親節將至，各地警察分局依照慣例辦慶祝活動或送禮物，因行之有年漸漸變得無聊；不過今天台南永康分局為女警辦「類慶祝」、白河分局長下廚做便當等方式都算別出心裁，希望單位內的媽媽們能夠一番不同的感受。

永康分局上午邀請40多名女性同仁用手機視訊連線「辦一場別出心裁的類慶祝母親節活動」，表達對女性員警辛勞與努力的敬意。分局表示，這是體恤第一線女警24小時輪班辛勞，又顧及防疫。

永康分局表示，維護治安壓力加上一直增加的龐大防疫工作，永康在全台南算是最繁重單位。分局運用雲端視訊巧思，來向線上服勤與上線的女同事祝賀，40多位女同仁同時出現在視訊系統大螢幕，讓線上幹部一起向女警們道賀與祝福，簡單隆重表達致意，康乃馨、巧克力與面膜禮品組預先送各女警。

一女警笑說，「類慶祝」方式也讓正在當班的她可以參加、「粉有感」，連年近70歲廚工大姐也笑得很開心說：「沒想到慶祝母親節、手機啊馬A通」。

白河分局長劉其賢自己買米下廚參與包送「愛心便當」，並贈警察媽媽及工友們全聯禮券、康乃馨花束，感謝女性同仁平日的辛勞，向其道聲「母親節快樂」，場面溫馨有感。