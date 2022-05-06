快訊

名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到車主，但車主否認犯案，堅稱是把車借給王姓友人，目前警方正循線3嫌到案釐清。

據了解，陳姓男子（40歲），4月13日凌晨1時15分許，從新北市蘆洲區復興路一家按摩店走出，便遭3人強押上車，隨即帶往五股觀音山區關進狗籠凌虐，剛好有目擊者看到向警通報。

警方獲報，調閱沿線監視器畫面以車追人，於當天清晨近6時許，找到吳姓車主（23歲），但吳男否認犯案，辯稱是把車借給王姓友人，不知道他們竟犯下擄人凌虐之事。

被害陳男則向警指稱，當天3嫌（僅認識王嫌）到達按摩店外，對方要他還清賭債，但陳男不認有此筆欠債，與其3人拉扯爭執，最後被3嫌強押上車，隨後載往觀音山凌虐、關進狗籠，事後陳男趁隙自行逃脫，於當日早上7時許，跑到山下成州派出所求救。

不過，今天有平面媒體報導，陳男遭擄被關狗籠凌虐，疑似與其子不願加入黑幫有關，且黑幫開出800萬和解金，既可放陳子自由，不再逼迫他加入黑幫。但警方持保留態度，除積極追緝王等3嫌到案，釐清犯案動機及相關疑點外，另朝組織犯罪偵辦。

監視器拍下，陳男被王等3嫌擄走。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下，陳男被王等3嫌擄走。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下，陳男被王等3嫌擄走。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下，陳男被王等3嫌擄走。記者曾伯愷／翻攝

車主 按摩

延伸閱讀

梅雨季第二、三道鋒面陸續來 陣雨雷雨伴隨劇烈天氣

A走300萬Richard Mille名表？ 他慘遭塞狗籠拘禁11小時

影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

蘆洲變電所設備疑爆炸 三重、蘆洲5099戶停電

相關新聞

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到...

加油站「黑名單」故技重施想加霸王油 員工報警逮人

高雄市一名黃姓男子到大寮區鳳林四路一家加油站加油，涉故意拿無法過卡信用卡造成無法付錢，且向加油站員工表示身上無現金，員工...

中山高湖口路段車禍釀液態硫化鈉翻倒車道 警消急處理

國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車...

台21線區間測速取締109件 速限60他飆到101公里

南投縣台21線桃米到澀水路段4月25日實施區間測速，縣議員謝明謀今天質疑，台21線是日月潭風景區對外道路，設置區間測速可...

高市警局所長疑陸續染疫 警方試辦新勤休制度

高雄市警局陸續傳出派出所長染疫，近來包括苓雅、小港警分局各有所長確診，今天再傳出新興警分局有2名所長快篩呈陽性反應，2人...

高雄14歲少女遭母責罵離家 警追170公里台南尋獲

高雄市一名14歲少女因做家事不力，被母親責罵，半夜去電男網友訴苦後逃家，弟弟凌晨發現姊姊不在房內，父母焦急報警；高雄市少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。