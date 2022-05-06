影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中
新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到車主，但車主否認犯案，堅稱是把車借給王姓友人，目前警方正循線3嫌到案釐清。
據了解，陳姓男子（40歲），4月13日凌晨1時15分許，從新北市蘆洲區復興路一家按摩店走出，便遭3人強押上車，隨即帶往五股觀音山區關進狗籠凌虐，剛好有目擊者看到向警通報。
警方獲報，調閱沿線監視器畫面以車追人，於當天清晨近6時許，找到吳姓車主（23歲），但吳男否認犯案，辯稱是把車借給王姓友人，不知道他們竟犯下擄人凌虐之事。
被害陳男則向警指稱，當天3嫌（僅認識王嫌）到達按摩店外，對方要他還清賭債，但陳男不認有此筆欠債，與其3人拉扯爭執，最後被3嫌強押上車，隨後載往觀音山凌虐、關進狗籠，事後陳男趁隙自行逃脫，於當日早上7時許，跑到山下成州派出所求救。
不過，今天有平面媒體報導，陳男遭擄被關狗籠凌虐，疑似與其子不願加入黑幫有關，且黑幫開出800萬和解金，既可放陳子自由，不再逼迫他加入黑幫。但警方持保留態度，除積極追緝王等3嫌到案，釐清犯案動機及相關疑點外，另朝組織犯罪偵辦。
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