快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

中山高湖口路段車禍釀液態硫化鈉翻倒車道 警消急處理

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，南下一度回堵十幾公里造成壅塞，警消人員趕赴現場出水稀釋，並將2名輕傷民眾送醫，約花3個多小時排除事故，沒有釀更大災害。

新竹縣消防局指出，今天早上6點40分接獲110轉報在國道1號南下78.7公里處發生車禍，現場為2輛自小客車、1輛小貨車、1輛大貨車發生車禍，大貨車載送的液態硫化鈉洩漏。

消防局立刻派遣工業車組3車8人前往搶救，消防人員出水稀釋化學物濃度 ，桃園楊梅消防分隊也就近支援，將2名因車禍受傷的民眾送往楊梅天成醫院 。

由於車禍事故造成大貨車上載送的4個化學物儲槽掉落車道，化學物質洩漏車道，現場一片狼藉 ，消防人員不敢大意、出水稀釋，警方也到場警戒處理，約3個多小時將物品移除車道，現場無危險之虞。

國道二大楊梅分隊指出，大貨車載送的化學危險物品共有4大桶，因事故翻倒車道，員警到場處理並先開放1個車道讓車輛通行，事故在10點半左右排出、全線通車，事故原因仍待調查釐清。

國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝
國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝

車道 車禍

延伸閱讀

影片曝光！西濱6車追撞 公務車被擠壓在中 釀1死4傷

影／西濱清水段3大貨車與2工程車連環撞 5傷1人無呼吸

國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車 塞車一個多小時

地方盼湖口台31線南延 籲建快速道路聯絡竹北、竹科

相關新聞

炸彈恐嚇電郵再現 北市警加強巡邏101、高鐵站

台北市警局今天接獲台中市警局轉報，有電子郵件提及將在台北101等處放置炸彈，針對提及地點，轄區警局已派員加強巡邏；北市警...

影／蘆洲男子遭擄山區關狗籠 警：疑債務糾紛追緝中

新北市蘆洲區陳姓男子，疑與人有賭債糾紛，上月13日遭人擄往觀音山關狗籠凌虐，案經警以車追人，於當日4個多小時後，循線找到...

她想分手 他3次以為可用「性事挽回情事」失敗 判4年

吳姓男子的女友對他說已無回頭路、想分手，吳不甘心，3次想以性事挽回情事，女友念舊，隱忍不發，後來發現吳偷拍她的下體，向警...

影／高解析鏡頭抓違規「上國道要注意」 一單最高罰2萬4

針對用路人駕車行駛國道高速公路，時有違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，高公局於回堵嚴重之交流道出口，設置高...

影／轎車右轉未注意後方來車 擦撞機車騎士噴撞路燈

昨天下午5時30分許，台南市健康路一段近台南棒球場發生一起車禍，李姓轎車駕駛沿健康路一段外側車道東向西行駛，右轉時未注意...

警車加「光明燈」比照國道警保安全 慶安宮捐直立LED燈

基隆去年台62線快速公路車速快，夜間視線不佳，曾發生一起「二次車禍」，有鑑於員警在處理交通事故時，可能因現場照明不足或其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。