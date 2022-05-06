中山高湖口路段車禍釀液態硫化鈉翻倒車道 警消急處理

國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，警消到場處理。記者張裕珍／翻攝 國道1號南下78.8公里新竹縣湖口路段今早發生車禍，一輛載送液態硫化鈉的大貨車翻車，化學物品掉落車道洩漏，物品散落全線車道，南下一度回堵十幾公里造成壅塞，警消人員趕赴現場出水稀釋，並將2名輕傷民眾送醫，約花3個多小時排除事故，沒有釀更大災害。

新竹縣消防局指出，今天早上6點40分接獲110轉報在國道1號南下78.7公里處發生車禍，現場為2輛自小客車、1輛小貨車、1輛大貨車發生車禍，大貨車載送的液態硫化鈉洩漏。

消防局立刻派遣工業車組3車8人前往搶救，消防人員出水稀釋化學物濃度 ，桃園楊梅消防分隊也就近支援，將2名因車禍受傷的民眾送往楊梅天成醫院 。

由於車禍事故造成大貨車上載送的4個化學物儲槽掉落車道，化學物質洩漏車道，現場一片狼藉 ，消防人員不敢大意、出水稀釋，警方也到場警戒處理，約3個多小時將物品移除車道，現場無危險之虞。