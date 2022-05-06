台21線區間測速取締109件 速限60他飆到101公里

南投縣台21線桃米到澀水路段4月25日實施區間測速，縣議員謝明謀今天質疑，台21線是日月潭風景區對外道路，設置區間測速可能影響假日車流堵塞，難道當地是車禍最多路段？南投縣交通隊表示，實施區間測速後違規率僅0.2%，速限是否放寬將和公路總局檢討。

台21線埔里鎮桃米到魚池鄉澀水間4月25日區間測速，偵測長度2.8公里、限速60公里，採用新型影像辨識技術，違規車輛拍照後逕行舉發。首周至5月1日共取締109件超速違規。

縣議員謝明謀說，台21線是日月潭和九族文化村主要對外道路，為何會選擇台21線作為南投首個實施區間測速路段？尤其速限僅60公里，周日遊客回程尖峰時段車流量最高，反而造成車流回堵，他質疑選擇區間測速路段標準為何？並要求應放寬速限到70公里。

南投縣警局交通隊長陳志鵬說，台21線桃米、澀水路段蜿蜒且是下坡，常有超速違規發生，107年到109年發生6件死亡車禍，受傷車禍33件，發生頻率相當高，若以平均3公里死亡車禍發生次數，桃米、澀水路段是全縣最高，所以選擇這個路段實施區間測速。

縣警局經3個月宣導期才執法，首周違規率僅0.2%，平均車速為58公里，並無塞車狀況，違規車輛最高時速高達101公里，執行區間測速以來，沒有車禍發生，效果不錯。