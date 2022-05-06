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母親節前夕屏東老婦思念女兒 搭火車高雄迷途警圓心願

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

屏東許姓老婦人思念在高雄的女兒，搭火車到高雄迷途，鳳山警分局警方協助她和女兒團圓。記者石秀華／翻攝
屏東許姓老婦人思念在高雄的女兒，搭火車到高雄迷途，鳳山警分局警方協助她和女兒團圓。記者石秀華／翻攝
母親節前夕倍思親！但屏東市一名85歲的許姓老婦人卻因思念在高雄的女兒，為了看女兒，從屏東搭火車到高雄，搭車時因口齒不清，記錯地點，一下車就迷了路，呆坐在加油站，警方獲報，耐心引導，套出老婦女兒姓名，透過警政系統找到女兒，圓了老婦人心願。

警方指出，家住屏東市的85歲許姓老婦人，因思念嫁到高雄市鳳山區的女兒，4日獨自一人從屏東搭火車到高雄探望女兒，許婦從火車站搭計程車前往鳳山，因記性差，加上口齒不清，司機將她載至鳳仁路後下車。

許婦下車後，一看街景不對，走著走著就迷路了，呆坐在鳳仁路的加油站超過1小時，員工趨前關心，但許婦卻不知所云，員工於是報警求助。

鳳山警分局文山所警員陳建勛、黃郁軒趕抵現場，先將許婦帶回派出所，耐心安撫許婦情緒，警方以聊天的方式耐心引導許婦，才得知老婦住在屏東，因想念住高雄的女兒於是搭車到高雄迷途。

警方後來套問許婦及女兒姓名，透過警政系統聯繫上許婦的女兒，順利讓母女在母親節前夕團圓。

屏東 加油站

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