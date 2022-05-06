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加油站「黑名單」故技重施想加霸王油 員工報警逮人
高雄市一名黃姓男子到大寮區鳳林四路一家加油站加油，涉故意拿無法過卡信用卡造成無法付錢，且向加油站員工表示身上無現金，員工機警發現黃男過去曾以此手法加霸王油，立即報警，警到場逮捕黃男，另發現黃男租來的轎車也已逾期未還，遭租賃公司提告侵占，全案依詐欺及竊盜罪嫌送辦。
據了解，黃男（38歲）居無定所、以車為家，因帳戶遭凍結，信用卡跟金融卡都不能使用，黃男自今年4月起故意拿信用卡加油，交易失敗後再向員工表示身上沒有現金或其他方式付款，但可以留資料隔天再付清，黃男以此手法加霸王油已造成2家加油站受害，加油站早已將黃男列入黑名單。
黃男4月28日駕車到大寮區鳳林四路一家加油站加油，加滿油後又想以同樣手法加霸王油，幸好加油站員工機警發現黃男是黑名單立即報警，並拖延時間等警方到場，警方5分鐘內迅速抵達現場，黃男見已來不及跑，只能坦承犯案，員警後續另調查發現，黃男駕駛的轎車為租賃車，且逾期1個月故意未還，已被租賃公司提告侵占，警詢後依詐欺及侵占罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
林園警分局提醒，加霸王油會觸及刑法第三百三十九條詐欺取財罪，千萬不要抱著僥倖的心態占他人便宜，只為了一時的小利益，這種行為不僅會讓商家受到損失，更會讓自己因而吃上官司。
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