高市警局所長疑陸續染疫 警方試辦新勤休制度

高雄市警局陸續傳出派出所長染疫，近來包括苓雅、小港警分局各有所長確診，今天再傳出新興警分局有2名所長快篩呈陽性反應，2人已返家隔離，正待PCR採檢結果。警方為避免所長長期駐地，5月試辦新代理制度，縮短所長的勤務時間。

高雄市警苓雅分局1名派出所長4月30日確診，5月4日小港警分局又有所長因覺得發燒，快篩陽性，馬上到採檢站做PCR，結果也確診，同所員警快篩陰性，但也匡列居家隔離中。

昨天新興警分局又傳分駐所、派出所長因身體不適，在所快篩後呈陽性，2人先後就近到採檢站接受PCR採檢，因最近PCR採檢數量暴增，2人已先返家隔離，正待PCR結果。

由於各警局派出所或分駐所長以「責任制」出勤，長期須駐守辦公室，就算勤務排班是「家休」，但因為責任制，自負成敗，一有狀況仍得返所上班，疫情擴散期間，所長染疫機率相對升高，為了縮短派出所、分駐所長勤務時間，高雄市警局除了採分流上班，警政署「員警勤休制度專案小組」也研議出員警勤休新制度，律定正、副主管將比照基層員警，在勤務結束後可以離開駐地，5月試辦1個月。

自從派出所長勤休新制試辦，不少派出所長期盼試辦成功，將來順利依新制服勤，有員警就說「不要再把所長當成『鐵人』」。